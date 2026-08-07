Le tourisme vietnamien s’associe à VFS Global pour étendre sa portée internationale

L’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) et VFS Global, un leader mondial des services de visas, ont signé jeudi 6 août à Hanoï un protocole d’accord afin de promouvoir le Vietnam en tant que destination touristique internationale.

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Photo : VNA/CVN

Ce protocole d’accord établit un cadre de coopération public-privé visant à diversifier les activités de promotion et à attirer davantage de visiteurs internationaux, dans un contexte de concurrence croissante entre les destinations de la région.

En vertu de ce texte, les deux parties mèneront des études de marché, organiseront des programmes de promotion touristique à l’étranger et mettront en relation agences de voyages, compagnies aériennes et médias, tout en développant des solutions de promotion numérique.

Nguyên Trung Khanh, directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), a déclaré que les marchés internationaux évoluent rapidement, tandis que les comportements des touristes et les tendances de consommation se diversifient de plus en plus et que la concurrence entre les destinations s’intensifie.

Renforcer la coopération avec des organisations internationales et des entreprises disposant de vastes réseaux, d’une connaissance du marché et de la capacité d’entrer en contact avec les clients, les entreprises et les médias sur les principaux marchés émetteurs constitue donc une approche nouvelle et appropriée, a-t-il déclaré.

Photo: bvhttdl.gov.vn/CVN

Cette approche permettra au secteur non seulement de mobiliser des ressources sociales supplémentaires pour la promotion touristique, mais aussi d’accéder aux connaissances, aux données, à l’expérience et aux méthodes de promotion modernes à l’échelle internationale.

Cela contribuera, par ailleurs, à améliorer la qualité de la promotion touristique, à identifier plus précisément les segments de clientèle cibles et à élaborer des campagnes de promotion mieux adaptées à la demande réelle, a-t-il indiqué.

Fort de 24 années d’expérience dans le secteur du tourisme, d’un réseau mondial couvrant 169 pays et territoires et de services fournis à 71 partenaires gouvernementaux, VFS Global propose des services de demande de visa et des prestations connexes à des millions de voyageurs à travers le monde.

Grâce à son réseau international, VFS Global peut soutenir la promotion du tourisme vietnamien sur les principaux marchés émetteurs, notamment l’Asie du Nord-Est, l’Asie du Sud-Est, l’Inde, le Moyen-Orient, l’Europe et l’Australie.

Simon Peachey, directeur régional des opérations de VFS Global pour la Chine, l’Océanie, la Russie et la Communauté des États indépendants, a déclaré que le Vietnam jouit de paysages magnifiques, d’un riche patrimoine culturel, d’une cuisine de renommée mondiale, de villes dynamiques ainsi que d’une population chaleureuse et accueillante.

L’objectif du Vietnam d’accueillir entre 45 et 50 millions de visiteurs internationaux d’ici 2030 est ambitieux, a-t-il déclaré.

VFS Global a proposé une stratégie numérique mondiale en cinq étapes pour promouvoir le tourisme au Vietnam : création, amplification, engagement, conversion et promotion active.

Ce partenariat ne vise pas seulement à promouvoir des destinations, mais aussi à rapprocher les personnes, les cultures et les communautés.

Le Vietnam a accueilli plus de 21 millions de touristes internationaux et environ 137 millions de touristes nationaux en 2025. Sur les sept premiers mois de l’année, les arrivées internationales se sont établies à 13,9 millions, en hausse de 13,8% en glissement annuel. Le secteur vise 25 millions de touristes internationaux et 150 millions de touristes nationaux en 2026.

VNA/CVN