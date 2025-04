Tina Merandon explore l’âme humaine à travers l’animal

>> Exposition et projections de films pour célébrer l'anniversaire de la libération du Sud du Vietnam

>> Exposition de peintures de l'empereur Hàm Nghi à Huê

>> Vernissage de l’exposition “Le français se met au vert et au fruité”

>> Exposition Brancusi à Hanoï : la sublimation de la forme

La Française Tina Merandon est chargée de cours à la Sorbonne, où elle enseigne la photographie en option. Elle y encadre les étudiants préparant l’agrégation externe, notamment sur l’analyse d’images et l’histoire de la photographie. Elle est représentée et diffusée par VU (une agence française de photographes). Son travail se concentre largement sur le corps et le mouvement. Elle s’est ainsi intéressée à la famille, à la boxe, aux lutteurs, à la relation mère-fille, sous forme de petites performances. L’animal apparaissant fréquemment dans son corpus, elle a choisi de se pencher plus précisément sur la relation entre l’homme et l’animal. Elle a abordé ce thème en région parisienne et dans le Lot (Sud-Ouest de la France).

La photographe a également travaillé au Maroc, en Inde, et depuis deux mois, au Vietnam. Son séjour au Vietnam restera inoubliable. Elle a pu travailler dans différentes régions du pays en forme de S : un peu dans la mégapole et beaucoup dans les provinces, notamment Dak Lak (Hauts plateaux du Centre), Binh Thuân (Centre), ainsi que dans les paysages luxuriants du Delta du Mékong. C’est au cœur de ce vaste espace aquatique que Tina a capturé la photographie La petite BonBon et son caneton, qui représente sa prochaine exposition.

“J’étais dans les campagnes et j’ai rencontré de nombreux fermiers, des éleveurs, des familles, différentes sortes de personnes qui vivent et travaillent avec les animaux. Ici, le chien garde la maison, la poule fournit les œufs. Leur rôle est utilitaire, mais on perçoit une certaine complicité entre l’homme et l’animal. À An Binh, une île extraordinaire dans le Delta du Mékong, je logeais chez Mme Oanh Nguyên. Chaque jour, elle me mettait en relation avec des habitants de l’île. C’est ainsi que j’ai rencontré sa nièce, BonBon, qui doit avoir 5 ans. Les premières photos ne me convenaient pas, alors nous avons refait une séance. J’ai été touchée par la gentillesse, la patience et la persévérance de ces gens, même s’ils ne comprenaient pas forcément ce que je cherchais. J’ai aussi vite perçu qu’ils avaient un sens aigu de la beauté, du juste. BonBon s’est prêtée au jeu de la prise de vue”, se souvient avec émotions Tina.

Mais l’artiste a aussi réalisé de nombreux autres clichés mettant en valeur cette merveilleuse communion entre l’homme et l’animal. Elle a travaillé avec des personnes exhibant des serpents, d’autres élevant des animaux de ferme - porcs, poules, chiens et de nombreux oiseaux. Elle exprime sa profonde gratitude envers tous ces anonymes qui lui ont consacré du temps, malgré un quotidien souvent chargé. Toutes et tous l’ont toujours accueillie avec bienveillance, même les plus décontenancés par ses demandes. “Ma vision n’est pas documentaire, mais plutôt une vision zoopoétique“, précise la photographe.

Merveilleuses rencontres

Tina Merandon tient beaucoup à cette forme d’expression capturée dans l’image d’un caneton blotti au creux d’une main, dans un regard échangé avec une perruche chérie ou dans le jeu d’enfants avec une chèvre récalcitrante. Ce sont des gestes discrets, presque anodins, mais d’une grande puissance. Tina est tombée sous le charme des jardins verdoyants et luxuriants du Vietnam, où la nature se déploie dans une incroyable palette de verts. Derrière chaque feuillage, chaque fleur, elle a emmagasiné une foule de souvenirs.

Mais Tina est une artiste généreuse, et elle nous offre en exclusivité quelques instants de grâce : de merveilleuses rencontres entre l’homme et certains volatiles. Son travail est remarquable.

L’exposition “Un geste simple” a lieu du 17 au 23 avril à l’Institut d’échanges culturels avec la France (IDECAF), au 31, rue Thai Van Lung, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville.

Texte : Hervé Fayet/CVN

Photos : Tina Merandon/CVN