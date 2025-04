Lai Châu allie préservation culturelle et développement touristique

Au cœur des montagnes du Vietnam, la province de Lai Châu réinvente son avenir à travers un modèle touristique qui marie préservation culturelle et développement économique. Les villages ne sont plus seulement des havres de paix pour leurs habitants, mais deviennent des destinations prisées par des voyageurs en quête d’authenticité.

Photo : guidefrancophone.com/CVN

Perché à plus de 1.500 m d’altitude, le village de Si Thâu Chai offre un spectacle naturel grandiose aux visiteurs qui s’aventurent dans la commune de Hô Thâu, district de Tam Duong. Ici, la culture Dao se dévoile dans un écrin de montagnes majestueuses et de forêts luxuriantes.

“C’est grâce aux réseaux sociaux que j’ai découvert Si Thâu Chai. Mon ami et moi avons décidé de venir explorer cet endroit. Le climat est parfait ici, rafraîchissant et agréable, idéal pour le tourisme de bien-être”, a partagé une touriste.

“Dès ma première visite, j’ai ressenti une profonde sérénité. Les habitants sont d’une gentillesse remarquable. Ce qui m’a frappée, c’est l’authenticité culturelle préservée, les maisons magnifiquement conçues, à la fois confortables et impeccables. C’est vraiment un lieu que chacun devrait expérimenter au moins une fois”, a dit une autre.

Avec ses 15 familles proposant des hébergements chez l’habitant, le village peut accueillir jusqu’à 400 personnes chaque nuit. Lù A Nghi, chef du village, explique leur approche saisonnière.

Photo : VNA/CVN

"Notre pic touristique se concentre généralement entre la fin d’année et le début de la suivante. Nous encourageons alors les villageois à embellir notre communauté, à orner les espaces de fleurs et à soigner le paysage. Les familles qui accueillent des voyageurs modernisent leurs installations, tout en perfectionnant leurs spécialités culinaires et leurs célèbres bains médicinaux de la tradition Dao rouge", partage-t-il.

Ce trésor ethnique attire désormais environ 10.000 visiteurs par an, transformant l’économie locale. Les revenus des familles impliquées dans cette activité oscillent entre plusieurs dizaines de millions et plus de 100 millions de dôngs (4.000 dollars) par an.

Non loin de là, le village de Lao Chai, dans la commune de Khun Ha, témoigne aussi de cette renaissance économique. Habité exclusivement par l’ethnie Mông, ce village qui accueille 13.000 touristes par an a su transformer ses paysages et son climat privilégié en atouts touristiques majeurs. Cu A Ly, pionnier du tourisme communautaire local, raconte son parcours avec fierté.

"Nous avons commencé à accueillir des voyageurs en 2021, après avoir rénové notre maison. Notre philosophie a toujours été d’offrir une qualité de service irréprochable, tant pour l’hébergement que pour la restauration. Nous proposons également une immersion culturelle avec nos instruments de musique traditionnels et nos costumes Mông que les visiteurs peuvent essayer s’ils le souhaitent", dit-il.

Photo: VOV/CVN

Avec ses cinq chambres et ses services de restauration, son établissement génère désormais un revenu annuel dépassant 150 millions de dôngs (6.000 USD). La reconnaissance du village comme produit touristique 3 étoiles dans le cadre du programme OCOP (À chaque commune un produit) témoigne de cette réussite collective.

La province de Lai Châu, terre d’accueil de 20 groupes ethniques - dont les Thai et Mông majoritaires, mais aussi des ethnies rares comme les Lu, Công, Mang, La Hu et Si La - transforme cette richesse culturelle en opportunités économiques durables. Aujourd’hui, 13 villages sont officiellement reconnus comme destinations touristiques communautaires au niveau provincial.

Trân Manh Hùng, directeur du Département de la culture, des sports et du tourisme de Lai Châu, présente leur vision stratégique. "Dans notre feuille de route, nous priorisons la sensibilisation et la mobilisation citoyenne pour co-construire notre offre touristique communautaire. Parallèlement, nous canaliserons des ressources significatives vers l’amélioration des infrastructures. Notre engagement se traduit particulièrement dans la formation professionnelle et le développement des compétences locales dans tous nos sites touristiques communautaires", indique-t-il.

En 2023, Lai Châu a accueilli près de 1,4 million de visiteurs, avec des revenus en hausse de 40% par rapport à l’année précédente. Environ la moitié de ces touristes venaient spécifiquement pour découvrir le tourisme culturel communautaire.

VOV/VNA/CVN