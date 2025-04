Miss Bigo 2025 : la Vietnamienne Thuy Vy remporte la couronne

La candidate vietnamienne Trân Mai Thuy Vy a été couronnée Miss Bigo 2025, la toute première édition du concours de beauté mondial célébrant la diversité et l’influence des femmes qui osent briser les barrières et relever les défis.

>> Le concours en ligne de Miss Cosmo Vietnam 2025 lève le rideau

>> La Vietnamienne Nguyên Dinh Nhu Vân sacrée Miss Global 2024

>> Missosology nomme Thanh Thuy parmi ses 21 beautés intemporelles de 2024

Photo : TT/CVN

Sur le thème "Relever tous les défis", l’événement organisé par la plateforme de streaming en direct Bigo Live, vise à honorer la beauté, le talent et l’identité culturelle des femmes du monde entier, tout en encourageant la diversité et l’esprit d’innovation au sein de la communauté des femmes créatives.

Au terme d’une soirée riche en émotions, le 11 avril, à Hô Chi Minh-Ville, la belle Thuy Vy a dépassé les 13 autres finalistes de 11 pays tels que la République de Corée, la Chine, les Philippines, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et le Cambodge pour remporter le trophée.

Elle a non seulement captivé le jury par sa beauté saisissante, mais a également marqué les esprits par sa présentation inspirante sur le rôle et la force des femmes dans le monde d’aujourd'hui. Son message a profondément touché le public, mettant à l’honneur les qualités de la femme moderne : confiance, courage et détermination dans la société.

Photo : baotintuc.vn/CVN

Les titres de première et deuxième dauphines ont été attribués à Chanhizzie (États-Unis) qui s’est distinguée par son audace et sa créativité, et à Eleisharosete (Philippines), saluée pour sa grâce et son engagement communautaire fort.

"Je suis incroyablement fière d’apporter cette couronne au Vietnam. Cette victoire n’est pas seulement une question de titre ou de couronne : c’est le symbole d’une communauté mondiale de femmes fortes et autonomes qui brisent les barrières dans tous les domaines, partout dans le monde", s’est enthousiasmée Thuy Vy.

"Aujourd’hui, nous célébrons non seulement une gagnante, mais aussi la force et la résilience de nombreuses femmes qui défient les stéréotypes et poursuivent leurs rêves", a-t-elle ajouté.

Selon les organisateurs, le concours vise à porter les voix et les histoires de créatrices, en reconnaissant leurs réalisations et leurs contributions.

Miss Bigo 2025 était plus qu’un simple concours de beauté : c’était une plateforme pour célébrer l’autonomisation des femmes, inspirant des millions de femmes à travers le monde à assumer leur identité et à poursuivre leurs rêves sans crainte, ont-ils indiqué.

VNA/CVN