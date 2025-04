Culture

Rencontre entre les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville et 300 étudiants lao et cambodgiens

Le 14 avril, l’Union de la jeunesse communiste de Hô Chi Minh-Ville a organisé une rencontre conviviale entre les dirigeants municipaux et quelque 300 étudiants venus du Laos et du Cambodge, actuellement en formation dans les établissements universitaires de la ville. Cet événement s’inscrivait dans le cadre des célébrations du Nouvel An traditionnel Bunpimay du peuple lao et Chol Chnam Thmey du peuple cambodgien.

La cérémonie a vu la participation de Nguyên Manh Cuong, chef de la Commission de la propagande et de l'éducation et de la sensibilisation auprès de masse du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville ; de Vanxay Keovilay, vice-consul général du Laos à Hô Chi Minh-Ville ; et de Chan Sorykan, consul général du Cambodge dans la même ville.

Dans son allocution, Nguyên Manh Cuong a souligné que le Vietnam, le Laos et le Cambodge sont trois nations voisines partageant un même espace géographique - la péninsule indochinoise - et un même fleuve, le Mékong, témoin d’une histoire marquée par les luttes et la solidarité. L’amitié et l’union entre ces peuples représentent un bien précieux, transmis de génération en génération, et constituent une force motrice dans leur quête commune d’indépendance hier, et de prospérité aujourd’hui.

Hô Chi Minh-Ville, à travers ses jeunes générations, poursuit inlassablement l’œuvre de consolidation de cette relation fraternelle, fidèle à la ligne diplomatique du Vietnam : "Bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale et durable". La ville accueille actuellement plus de 1.000 étudiants lao et cambodgiens dans ses universités et instituts.

Ces dernières années, l’Union de la jeunesse communiste de la ville a accompagné et soutenu activement ces étudiants à travers divers programmes : activités culturelles, échanges amicaux, soins et célébrations à l’occasion des fêtes traditionnelles. En 2025, plusieurs manifestations sont prévues, telles que la fête du Nouvel An au dortoir des étudiants lao, ou encore des programmes d’échanges dans les établissements d’enseignement supérieur.

Le moment fort de cette série d’activités reste la réception solennelle offerte par les dirigeants de la ville aux étudiants laotiens et cambodgiens - un geste d’affection et de solidarité illustrant les liens profonds entre les peuples des trois nations.

L’année 2025 est aussi marquée par de nombreuses célébrations majeures pour le Vietnam, notamment le 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale. Ces événements sont autant d’occasions de rappeler les liens d’amitié indéfectible, l’entraide fraternelle et la fidélité exemplaire entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge.

Les étudiants lao et cambodgiens représentent une force vive dans la consolidation de cette amitié tripartite. Ils sont à la fois acteurs et symboles d’une jeunesse unie, promesse d’un avenir radieux et prospère pour les trois pays.

À cette occasion, les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville ont chaleureusement adressé leurs vœux de Nouvel An aux étudiants, leur souhaitant une fête joyeuse, paisible et pleine de bonheur. Ils ont également pris part aux rites traditionnels, tels que le nouage de fils au poignet et l’aspersion d’eau, exprimant ainsi leurs souhaits de chance, de succès et de prospérité partagée.

Texte et photos : Quang Châu/CVN