Les grottes volcaniques de Krông Nô classées au patrimoine national

Photo : CTV/CVN

Cette reconnaissance, délivrée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, s’applique spécifiquement à la grotte C3-C4.

Située dans la commune de Dak Sô, dans le district de Krông Nô, la grotte volcanique de Krông Nô est considérée comme l’une des plus longues et des plus singulières d’Asie du Sud-Est. Elle présente une importance géologique, environnementale et écotouristique remarquable.

Découvertes par des scientifiques en 2014, ces grottes volcaniques souterraines – également appelées tunnels de lave – se sont formées suite à l’activité volcanique de la région. Fait remarquable, leur intérieur est resté en grande partie intact. Des études scientifiques ont révélé des traces d’occupation humaine préhistorique, datant d’environ 6.000 à 7.000 ans.

La grotte volcanique de Krông Nô a récemment été classée site du patrimoine national par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Conformément à la décision du ministère de la Culture, la zone patrimoniale protégée sera clairement délimitée sur une carte et accompagnée de documents juridiques. Les autorités locales sont chargées de superviser la gestion, la conservation et la promotion des valeurs culturelles et naturelles du site, conformément aux lois sur la protection du patrimoine.

Photo : CTV/CVN

Les grottes volcaniques de Krông Nô font partie du géoparc mondial UNESCO de Dak Nông, qui s’étend sur plus de 4.700 kilomètres carrés et couvre six districts : Krông Nô, Cu Jut, Dak Mil, Dak Song, Dak G’Long et Gia Nghia.

Le géoparc comprend 65 sites géologiques et géomorphologiques, dont près de 50 grottes d’une longueur totale de plus de 10.000 mètres, ainsi que des cratères, des cascades et un riche écosystème forestier tropical abritant une biodiversité unique.

Cette région préserve également diverses caractéristiques culturelles, géologiques et naturelles, ainsi que des traces d’activités préhistoriques.

VNA/CVN