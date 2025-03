Exposition Brancusi à Hanoï : la sublimation de la forme

Photo : RRI/CVN

Cet événement exceptionnel sera organisé par l’ambassade de Roumanie au Vietnam dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Roumanie.

L’exposition rétrospective emmènera le public à la découverte de toutes les dimensions de la création de cet immense artiste du XXe siècle autour de 35 clichés du photographe Sorin Vasilescu immortalisant ses très nombreux chefs-d’œuvre.

Né en Roumanie en 1876, Constantin Brancusi est une figure majeure de la sculpture moderne dont l’œuvre a contribué de façon tout aussi magistrale au développement de l´art moderne que celle de Pablo Picasso (1881-1973).

Il a révolutionné la sculpture en introduisant la simplification des volumes et des lignes, l’abstraction sculpturale afin de parvenir à la forme pure et parfaite, empreinte d’une mystérieuse poésie, et une approche philosophique qui allait influencer l’art du XXe siècle.

Sa quête d’essence et de simplicité, faisant écho au folklore et aux traditions spirituelles, a ouvert la voie à de nouvelles orientations dans l’art contemporain, affirmant ainsi sa place incontestée dans l’histoire de l’art.

Il utilise également la photographie comme un moyen de montrer exactement comment il faut regarder ses œuvres et pour leur donner une double dimension artistique. C’est pourquoi les photographies prises par l’artiste dans son atelier sont un apport inestimable pour la compréhension de son œuvre.

Après sa disparition en 1957, le sculpteur roumain a laissé derrière lui 1.200 photographies et 215 sculptures. En 2015, le Parlement roumain a décidé de proclamer le 19 février "Journée Brancusi".

VNA/CVN