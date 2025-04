La réalisatrice israélienne Shakked Auerbach présente son Strange Birds à Hanoï

Photo : pro.festivalscope/CVN

Strange Birds est un film intimiste que Shakked Auerbach a réalisé sur sa propre famille avec un focus particulier sur son frère Nir, un père de deux enfants très opérationnel, mais autiste non diagnostiqué

Dans ce film de 65 minutes, la cinéaste emmène les spectateurs dans un voyage à travers l’histoire non racontée sur la parentalité particulière et les enfants qui grandissent dans son ombre, mettant en scène une fille et son frère, atteints de troubles du spectre autistique.

Il s’agit du premier long métrage documentaire d’Auerbach, qui lui a valu le prix de la meilleure réalisatrice au Festival du film de Jérusalem 2024.

Auerbach est journaliste d’investigation, productrice et documentariste. Elle a travaillé comme productrice créative locale pour des chaînes d’information internationales, tant sur des sujets d’actualité que sur des documentaires, et a collaboré avec le New York Times, le Washington Post, la BBC, la Süddeutsche Zeitung, CTV, NHK, entre autres.

Au fil des ans, elle a également publié des reportages d’investigation et des articles de fond pour divers médias en Israël et dans le monde, notamment Haaretz, Kan 11, Taz et le Herald Sun, et a récemment mené des recherches pour des projets documentaires.

Global Spyware Scandal : Exposing Pegasus, dont elle était la productrice locale, a remporté le prix du meilleur documentaire d’investigation lors de la 45e édition des Emmy Awards de l’actualité et du documentaire 2023.

La projection débutera à 18h30, sous-titrée en anglais, au Complexe 01, rue Tây Son, dans l’arrondissement de Dông Da. La réalisatrice s’entretiendra avec le public après la projection.

VNA/CVN