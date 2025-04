Spectacle 3D au siège du Comité populaire de HCM-Ville pour célébrer le 30 avril

À l’occasion de la célébration du 30 avril, le siège du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville sera métamorphosé grâce à la technologie de projection Mapping 3D. Ce spectacle mêlera couleurs, lumières, sons et formes spectaculaires pour offrir une expérience visuelle immersive, à la croisée de l’art et de l’innovation.

La façade de cet édifice emblématique - également siège du Conseil populaire municipal - deviendra une scène vivante, riche en émotions et en résonances culturelles. Grâce au Mapping 3D, les éléments architecturaux chargés d’histoire seront animés par des créations contemporaines, donnant vie au passé à travers le langage du présent.

Photo : CTV/CVN

Pour l’occasion, les meilleures équipes artistiques internationales, qui ont marqué les plus grands événements d’Europe, d’Asie et du Moyen-Orient, convergeront vers Hô Chi Minh-Ville. Quatre soirées de projection seront organisées, chacune portant un thème et un contenu spécifique.

La soirée d’ouverture, retransmise en direct à la télévision, proposera une performance magistrale mêlant symphonie, chœurs et Mapping 3D. La deuxième soirée mettra à l’honneur l’équipe singapourienne Hexogon Solutions avec l’œuvre Le rythme de la ville. La troisième accueillera DirtyMonitor, venu de Belgique, autour du thème Patrimoine commercial et connexions mondiales. Enfin, la soirée de clôture réunira les créations des quatre équipes participantes, avec en point d’orgue Vietnam - France : un regard croisé, présentée par le studio artistique français AC3 Studio.

« Ce n’est pas simplement un spectacle technologique, mais une tentative de raviver le lien entre mémoire, présent et avenir. Les images anciennes et les détails architecturaux témoins de l’histoire seront illuminés par la technologie moderne, pour recréer le passé dans le langage d’aujourd’hui », ont souligné les organisateurs.

Le message central du programme : l’art et la culture sont les fils conducteurs - le futur prend racine dans la mémoire et dans l’humain.

Organisé en plein air et accessible gratuitement, cet événement vise à rapprocher l’art du grand public. Quelque 10.000 spectateurs sont attendus sur place, en plus des millions de téléspectateurs via les chaînes de télévision, le livestream et les plateformes numériques.

Les organisateurs espèrent faire de ce rendez-vous un événement culturel annuel de rayonnement international, positionnant Hô Chi Minh-Ville comme une métropole mondiale, moderne et civilisée, où l’art, la technologie et l’identité nationale se rencontrent pour créer un espace créatif d’envergure mondiale.

Minh Thu/CVN