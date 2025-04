Camp d'été spécial à l’occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud

Le camp d’été "Jeunes Viêt kiêu et jeunesse de Hô Chi Minh-Ville" 2025, placé sous le thème "Voyage vers la Terre du Sud", se déroulera du 26 avril au 1 er mai à travers cinq provinces et villes du Sud-Est : Hô Chi Minh-Ville, Bà Ria - Vung Tàu, Dông Nai, Bình Dương et Tây Ninh.

>> Immense afflux de visiteurs à la fête gastronomique de Saigontourist

>> Hô Chi Minh-Ville progresse dans la réduction durable de la pauvreté

Cette année, à l’occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril 1975), le Comité des Vietnamiens de l’étranger de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec l’Union de la jeunesse communiste de la ville, organise un camp d’été de six jours et cinq nuits. L’objectif est d’offrir aux jeunes Vietnamiens résidant à l’étranger l’opportunité de partager l’enthousiasme de cette grande fête nationale, de renforcer leur attachement à la terre natale et de nourrir l’unité du pays.

Photo : CTV/CVN

Le camp propose aux participants des expériences uniques sur la terre du Sud-Est, leur permettant de mieux comprendre l’histoire de la lutte pour la libération du peuple vietnamien, en particulier celle du Sud et la réunification du pays. Les jeunes approfondiront ainsi la signification historique de la Grande victoire du Printemps 1975, éveillant leur patriotisme, leur sens des responsabilités envers la patrie et leur solidarité avec les autres jeunes Vietnamiens à travers le monde.

Les participants prendront part à un forum d’échanges entre jeunes de la ville et jeunes Viêt kiêu, visiteront le site historique de la forêt de Sác- importante base de résistance pendant la guerre contre les États-Unis -, rendront hommage aux héros au cimetière des martyrs de la forêt de Sác, et rencontreront des Mères héroïques vietnamiennes ainsi que des familles d’anciens combattants à Cân Gio.

Après une traversée en ferry de Cân Gio à Vung Tàu, et une découverte nocturne de cette ville balnéaire, les campeurs rendront visite aux officiers et soldats à Dông Nai, et vivront une soirée en immersion dans la vie quotidienne des habitants locaux.

Ils poursuivront leur voyage avec la visite de la prison de Phú Loi, site historique de la province de Binh Duong, considérée comme l’une des plus grandes prisons américaines au Vietnam. Ils découvriront également la pagode Khánh Hôi, chef-d'œuvre religieux et artistique de Bình Duong classé monument historique et culturel national, lié à l’histoire de la colonisation vietnamienne dans la région.

Les campeurs auront aussi l’occasion de déguster la spécialité locale "Bánh tráng phơi sương" et de visiter des lieux emblématiques de la culture spirituelle de Tây Ninh, tels que la montagne Bà Den et le Saint-siège caodaïste de Tây Ninh.

Le dernier arrêt du camp se fera à Hô Chi Minh-Ville, avec la visite des célèbres tunnels de Cu Chi, symbole de la bravoure et de l’ingéniosité du peuple vietnamien durant la guerre. Les jeunes participeront également aux événements commémoratifs du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification du pays.

Au fil de ses 17 éditions, ce camp d’été est devenu un espace de rencontre riche et significatif, permettant aux jeunes Vietnamiens vivant à l’étranger de renouer avec leurs racines et de renforcer leur lien avec leur pays natal.

Minh Thu/CVN