Journée vietnamienne du livre et de la culture de la lecture 2025

Cap sur le numérique pour rapprocher les ouvrages du public

Portant des slogans tels que "Culture de la lecture : lien communautaire ", " Entrons avec le livre dans une ère nouvelle pour la nation " ou encore "Lire pour enrichir ses connaissances, nourrir ses aspirations et stimuler l’innovation ", la 4ᵉ édition de la Journée vietnamienne du livre et de la culture de la lecture se déroule partout, du 15 avril au 2 mai 2025.

Chaque année, cet événement investit non seulement les grandes agglomérations, mais aussi les zones rurales, montagneuses et isolées. Ministères, institutions et collectivités locales y mobilisent leurs ressources pour promouvoir la lecture, l’écriture, la conservation et la diffusion des ouvrages, forgeant peu à peu chez les Vietnamiens une habitude culturelle durable.

L’édition 2025 proposera un programme varié : présentations d’ouvrages, concours de récits et de dessins inspirés de textes, expositions artistiques consacrées aux livres, ainsi que conférences, tables rondes et hommages aux lecteurs passionnés, aux auteurs, aux bibliothécaires et aux éditeurs qui œuvrent à faire rayonner la lecture.

La mutation numérique

Pour renforcer la place du livre dans la société, les professionnels de l’édition, de l’impression et de la distribution s’adaptent aux nouvelles pratiques de lecture en misant sur le digital. Aujourd’hui, 31 éditeurs numériques représentent 54% des maisons d’édition vietnamiennes, et 27 acteurs se consacrent à la diffusion digitale. Le nombre d’e-books, de livres audio et de contenus multimédias interactifs connaît une croissance rapide, modernisant l’industrie et séduisant un lectorat plus jeune.

En 2015, seuls 1.000 titres numériques étaient disponibles ; en 2023, ils étaient 4.600. Les écoutes de livres audio ont atteint 40 millions, soit une hausse de 25% par rapport à l’année précédente, pour un marché estimé entre 120 et 130 milliards de dôngs, soit environ 3% du chiffre d’affaires global du secteur.

Partenariats technologiques et innovations locales

Parallèlement, plusieurs éditeurs s’associent à des entreprises tech pour concevoir des logiciels et plateformes dédiés à la publication numérique, intégrés à chaque étape de la chaîne éditoriale. Dans de nombreuses provinces, les bibliothèques innovent : salons du livre en ligne, foires hybrides (physiques et virtuelles), événements sans espèces, et diffusion de contenus via journaux électroniques et réseaux sociaux.

Les lecteurs découvrent peu à peu de nouveaux formats : e-books, audio-books, vidéo-livres, ouvrages interactifs, CD-ROM ou DVD-ROM… Chaque texte peut désormais être exploré selon les goûts et les besoins de chacun.

Au-delà de l’évènement, la dynamique de la lecture s’est installée dans le quotidien des Vietnamiens, générant de nouvelles opportunités pour les éditeurs, encourageant les auteurs et revitalisant le marché du livre : un cercle vertueux au service du savoir collectif et de l’économie nationale.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 17 avril à Hô Chi Minh-Ville, lançant une série d’événements culturels et éducatifs de grande ampleur.

