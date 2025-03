Exposition de peintures de l'empereur Hàm Nghi à Huê

Organisé conjointement par le Centre de conservation des monuments de Huê, en collaboration avec le magazine Art Republik Vietnam et l'Institut français au Vietnam, l’événement a attiré un grand nombre de touristes et d'amateurs de peinture, d'histoire et d'art de tout le pays.

Photo : VNA/CVN

L'exposition, initiée par le commissaire Ace Lê, chercheur en art et rédacteur en chef d’Art Republik Vietnam, ainsi que Amandine Dabat, descendante de la cinquième génération de l'empereur Hàm Nghi et de nombreuses unités et partenaires artistiques nationaux et étrangers de premier plan, présente 21 peintures de l’empereur Hàm Nghi rassemblées dans 10 collections privées.

Prenant le nom de plume Tu Xuân - "Fils du printemps", l’empereur Hàm Nghi confie à l'art sa nostalgie de sa patrie et son désir de transcender le temps.

Les œuvres exposées ouvrent la porte non seulement au public pour le ramener vers l'héritage pictural de l'empereur exilé, mais créent également un dialogue entre le passé et le présent. Hàm Nghi n’a pas peint de ses souvenirs royaux, mais a trouvé du réconfort dans l’immensité de la nature, à travers des images de montagnes silencieuses, d’arbres robustes, de vastes lacs ou de ciel infiniment libre. Chaque tableau ouvre un morceau du monde intérieur de cet empereur.

Selon le directeur du Centre de conservation des monuments de Huê, Hoàng Viêt Trung, le comité d'organisation espère que l'exposition aidera le public à mieux comprendre la vie et l'art de cet empereur patriote.

Photo : VNA/CVN

Franck Bolgiani, attaché culturel de l'ambassade de France, directeur de l'Institut français de Hanoï et directeur adjoint de l'Institut français au Vietnam, a estimé que Hàm Nghi n'était pas seulement un empereur mais aussi l'un des premiers artistes vietnamiens à avoir été formellement formé à la peinture occidentale. En combinant les techniques académiques françaises avec un amour profond pour la nature et sa culture natale, il a créé des œuvres uniques, remplies d’émotion et empreintes de nostalgie. Chaque peinture de paysage est un récit subtil sur la solitude, la résistance et la beauté de l’âme vietnamienne.

"À travers cette exposition, le public a l’occasion d’admirer le langage artistique d’un empereur qui, même en exil, a su faire revivre les souvenirs et la culture de sa patrie", a –t-il déclaré.

L'exposition se déroule jusqu'au 6 avril.

Né à Huê, l’empereur Hàm Nghi (1871-1944), de son vrai nom Nguyên Phuc Minh, de son nom de courtoisie Ung Lich, monta sur le trône en 1884 à seulement 13 ans, était le huitième empereur de la dynastie Nguyên (1802-1945). L’année suivante, après l’échec d’une insurrection contre la domination française, il quitta la cité impériale et lance l’édit Cân Vuong, appelant à la résistance pour restaurer l’indépendance. En 1888, le roi fut capturé par les colonialistes français et exilé à Alger (capitale de l'Algérie) en 1889. Il trouve alors refuge dans la peinture et la sculpture. Il vécut dans une villa sur la colline d'El Biar, à environ 12 km de la capitale Alger, suivant toujours les coutumes du pays jusqu'à sa mort en janvier 1944 sans jamais avoir pu retourner au Vietnam.

VNA/CVN