Le riz au porc grillé vietnamien s’invite à la table de la chaîne Matsuya

Matsuya - célèbre chaîne de restauration présente dans tout le Japon - a décidé d’introduire dans ses 1.300 restaurants un plat apprécié des Vietnamiens : le cơm tấm (riz brisé vietnamien, servi avec porc grillé).

>> Les touristes étrangers découvrent l’art culinaire vietnamien

>> Le Vietnam aux couleurs tropicales séduit Moscou

>> Les touristes étrangers à la découverte de l'art culinaire vietnamien

Photo : VNA/CVN

Le 26 août, à Tokyo, une grande entreprise japonaise de restauration a organisé une dégustation de plats vietnamiens afin d’intégrer ces mets à la carte de ses établissements à travers tout le Japon.

Matsuya - célèbre chaîne de restauration présente dans tout le Japon - a décidé d’introduire dans ses 1.300 restaurants un plat apprécié des Vietnamiens : le cơm tấm.

Pour en arriver à cette dégustation inédite, Matsuya a dû surmonter de nombreux obstacles.

Mme Aoki Aya, responsable chez Matsuya, a souligné : "Mettre en valeur la saveur authentique du cơm tấm vietnamien n’a pas été chose aisée, notamment pour le choix des assaisonnements, dont la sauce de poisson. Il nous fallait déterminer laquelle conviendrait le mieux à ce plat. Heureusement, grâce aux conseils de l’ambassade du Vietnam au Japon, Matsuya a pu sélectionner une sauce de poisson vietnamienne adaptée à la préparation de ce riz au porc grillé".

En réalité, l’ambassade du Vietnam et l'Office du commerce du Vietnam au Japon ont apporté un appui concret et décisif pour que Matsuya puisse conquérir le marché japonais avec la cuisine vietnamienne.

Ta Duc Minh, conseiller commercial à l’ambassade du Vietnam au Japon, a expliqué : "Nous avons présenté à Matsuya les ingrédients typiques du Vietnam. Pour recréer un plat authentique sur le sol japonais, il est indispensable d’utiliser les condiments traditionnels, en particulier la sauce de poisson. Nous avons collaboré avec des producteurs au Vietnam pour exporter directement plus de 10 tonnes de sauce de poisson vers le Japon. Et au-delà de ce produit, nous espérons que ce modèle servira de référence afin que non seulement Matsuya, mais aussi d’autres entreprises, recourent davantage aux ingrédients vietnamiens".

L’événement de dégustation du cơm tấm vietnamien a également accueilli un invité spécial : l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, qui a tenu le rôle de "patron d’un jour". Il a affirmé sa volonté de continuer à accompagner les partenaires japonais dans la promotion de la gastronomie vietnamienne dans ce pays de l’Asie de l’Est.

"Nous sommes prêts à collaborer avec Matsuya pour créer d’autres plats vietnamiens adaptés aux goûts des consommateurs japonais, afin de les introduire dans les chaînes de restaurants, au-delà du cơm tấm", a déclaré l’ambassadeur Pham Quang Hiêu.

La dégustation a recueilli des avis très positifs, augurant l’émergence d’un nouveau style culinaire chez Matsuya.

Un client confiait : "C’est la première fois que je goûte au cơm tấm vietnamien. Je dois dire que c’est vraiment délicieux. Il allie subtilement riz, viande, légumes et assaisonnements. Je suis convaincu que beaucoup de Japonais apprécieront ce plat".

Le succès remporté par Matsuya ne se limite pas à enrichir le menu japonais avec un mets venu du Vietnam, mais contribue également à mieux faire connaître la culture vietnamienne au pays du Soleil-Levant.

NDEL/VNA/CVN