Tour gastronomique : un atout de la province de Lạng Sơn

Lạng Sơn, province montagneuse du Nord du Vietnam, est non seulement célèbre pour ses paysages naturels magnifiques mais aussi pour être un véritable paradis gastronomique.

Lạng Sơn, au carrefour de plusieurs ethnies, incarne la quintessence culinaire du Nord-Est vietnamien grâce à une fusion culturelle unique.… Reconnaissant que la promotion de la gastronomie est un outil efficace pour stimuler le tourisme, la province de Lạng Sơn a récemment lancé plusieurs circuits de tourisme gastronomique, attirant un grand nombre de passionnés de cuisine et d’amateurs de découvertes.

Lạng Sơn est reconnue pour sa richesse culinaire avec plusieurs spécialités uniques comme le khâu nhục (porc mijoté), le mì vằn thắn (won-ton ou soupe de nouilles ramen garnie de viande, d’œuf et de ciboule de Chine), le bánh cuốn ( raviolis en rouleau cuits à la vapeur), ainsi que des plats typiques tels que le lợn sữa quay (porcelet rôti), vịt quay lá mắc mật (canard grillé aux feuilles de mac mât (Clausena indica), phở chua (soupe de nouille à la sauce aigre-douce), entre autres.

Le phở au canard grillé et le bánh cuốn se trouvent un peu partout au Vietnam, mais à Lạng Sơn, les touristes ne peuvent pas les rater. Le phở au canard a un bouillon riche et parfumé aux feuilles de mắc mật, avec du canard grillé célèbre pour sa saveur. À cela s’ajoute l’alliance subtile du phở au canard avec quelques gouttes de vinaigre pimenté et des pousses de bambou fermentées. Le piment et les pousses de bambou ne sont pas seulement des condiments, mais aussi un point d’orgue de nombreux plats délicieux de Lạng Sơn.

"À Lạng Sơn, les restaurants de +phở+ au canard attirent constamment les touristes. Ce plat, particulièrement appétissant, séduit par la brillance de la peau de canard, à la fois dorée et savoureuse. Quelques pousses de bambou fermentées, relevées de piment frais, viennent subtilement rehausser la richesse du bouillon et en intensifier les arômes. La viande de canard est tendre, la peau à la fois grasse et croustillante, tandis que les nouilles de riz sont bien moelleuses. C’est sans aucun doute une combinaison parfaite qui séduit tous les convives", dit un touriste.

Le bánh cuốn est également un excellent choix. Ce plat est souvent accompagné d’une sauce à base de côtes de porc et de légumes frais, offrant une parfaite harmonie entre fraîcheur et goût intense.

Le xôi ngũ sắc (riz gluant multicolore) est un autre plat typique du petit-déjeuner à Lạng Sơn, remarquable par ses cinq couleurs et sa saveur délicieuse. Ce plat est généralement servi avec divers types de viande comme le poulet, le canard, la saucisse traditionnelle ou simplement du sel de sésame, ce qui en fait un petit-déjeuner à la fois nutritif et savoureux.

Promouvoir les spécialités culinaires locaux

Pour enrichir le parcours gastronomique à Lạng Sơn, il est recommandé de consulter la "Carte gastronomique de Lạng Sơn". Cette carte classe les spécialités selon différents thèmes, dont les plats pour le déjeuner adaptés à un repas léger et agréable, comme le canard grillé, le phở chua, gà tần (poulet mijoté aux herbes médicinales), etc. qui conviennent parfaitement aux goûts variés des touristes.

La ville de Lạng Sơn a développé plusieurs circuits gastronomiques afin de promouvoir ses plats typiques et faire découvrir aux visiteurs des adresses renommées où ils peuvent déguster ces mets délicieux dans une ambiance détendue. Cette initiative fait partie d’un effort plus large pour valoriser la richesse culinaire locale. Cette carte facilite l’accès aux meilleures adresses pour des déjeuners savoureux et équilibrés, en proposant une sélection variée de plats emblématiques qui reflètent la spécificité culinaire de Lạng Sơn.

"J’ai fait une expérience très agréable ce matin en dégustant des plats comme le +bún chả+ (vermicelles de riz au porc grillé et aux herbes fraîches), le canard grillé et le +phở chua+ à Lạng Sơn. Je suis très enthousiaste et curieux de découvrir d’autres spécialités savoureuses", partage Thế Dân, un touriste venu de Bắc Ninh.

Photo : Hà Linh/CVN

Ces dernières années, le tour gastronomique est devenu une tendance très appréciée des touristes au Vietnam. Reconnaissant le riche potentiel de sa gastronomie et de son identité culturelle, la province de Lạng Sơn développe activement plusieurs produits touristiques culinaires uniques. Parmi eux, on trouve des circuits comme "Gastronomie nocturne à Lạng Sơn", "Une journée pour tout goûter à Lạng Sơn", "Circuit touristique d’expérience culinaire fascinante" et "Aller en un seul lieu pour goûter à beaucoup de choses".

Trần Thị Bích Hạnh, du Centre de promotion d’investissement, de commerce et de tourisme de la province de Lạng Sơn, a déclaré : "Actuellement, le tour culinaire est considéré comme un produit touristique important pour attirer les visiteurs, en particulier les jeunes. Lạng Sơn a de nombreux atouts pour le développement de ce tour. En effet, Lạng Sơn abrite de nombreuses ethnies minoritaires, apportant une diversité culturelle ainsi que gastronomique. Comme ce produit est encore nouveau, il est nécessaire de concentrer les efforts sur la communication et la promotion. Nous nous intéressons beaucoup aux activités de communication visant à présenter aux visiteurs les circuits culinaires locaux".

L’expérience culinaire permet aux touristes de découvrir et de mieux comprendre la culture locale. À travers les plats, les voyageurs ne ressentent pas seulement les saveurs, mais comprennent également davantage l’histoire, les coutumes et le mode de vie des populations locales. Chaque plat renferme ses propres histoires, reflétant des cultures et des traditions très caractéristiques des communautés ethniques locales.

Nguyễn Thành Dân (alias Anh Ba Dân), créateur de contenu numérique reconnu sur les réseaux sociaux, exprime avec enthousiasme son souhait de promouvoir davantage la beauté de Lạng Sơn en particulier, et du Vietnam en général.

"Participer à un tour gastronomique à Lạng Sơn est idéal pour les passionnés de découvertes culinaires. Cela permet non seulement de connaître les spécialités culinaires mais aussi les us et coutume de différentes ethnies. De plus, dans mon rôle de créateur de contenu, je réalise des vidéos clips après chaque voyage, mettant en valeur non seulement la gastronomie locale mais aussi les paysages magnifiques de Lạng Sơn. Ces vidéos clips permettent ainsi de partager avec mes abonnés les attraits culturels et culinaires locaux, contribuant à une promotion efficace et authentique de Lạng Sơn auprès d’un large public", connaît-il.

Le circuit culinaire à Lạng Sơn est un produit touristique unique, fortement enraciné dans l’identité culturelle locale, qui allie harmonieusement gastronomie et divers types de tourisme comme le tourisme d’aventure, le tourisme spirituel et le tourisme communautaire, permettant non seulement de découvrir les saveurs authentiques des spécialités locales, mais aussi de vivre une immersion profonde dans les traditions, les modes de vie et les paysages caractéristiques de cette province.

Ainsi, Lạng Sơn se positionne effectivement comme une destination incontournable sur la carte touristique du Vietnam, particulièrement pour les visiteurs en quête d’authenticité, de diversité culturelle et d’expériences culinaires riches. Ce modèle est un bon exemple de la tendance actuelle qui valorise le tourisme expérientiel mêlant découvertes gastronomiques et rencontres humaines.

Texte : Hoàng Phuong/CVN

Photos : Hà Linh/CVN