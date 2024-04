Exposition "Légende de la piste de Truong Son - piste Hô Chi Minh" à Hanoï

En l’honneur du 49 e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) et du 65 e de l'ouverture de la piste de Truong Son, appelée aujourd’hui piste Hô Chi Minh (19 mai), une exposition sur cette piste s’est ouverte le 26 avril au Centre de conservation du patrimoine de Thang Long - Hanoï.

Cet événement présente au public une centaine de documents et d’images rappelant les moments clés de la création de la piste de Truong Son, un symbole de la détermination, du courage et de la créativité du peuple vietnamien.

La piste Hô Chi Minh est un réseau de routes et de sentiers qui a vu le jour durant la guerre, et qui s'étendait du Nord-Vietnam au Sud-Vietnam, à travers le Laos et le Cambodge. Cette piste de 20.000 km en tout a joué un rôle crucial dans l'approvisionnement des forces de libération vietnamiennes.

Entre 1959 et 1975, la route a été utilisée pour transporter plus d'un million de tonnes de matériel et d'armes, tandis que plus de deux millions de soldats du Nord l'ont empruntée pour aller au Sud.

L'exposition, intitulée "Légende de la piste de Truong Son - piste Hô Chi Minh", est accessible aux visiteurs jusqu’au 31 mai prochain.

