La piste Hô Chi Minh contribue à la cause de l'unification et du développement du pays

Pendant la résistance contre les Américains pour le salut national, une route stratégique a joué un rôle crucial dans la grande victoire du printemps 1975 : la libération du Sud et la réunification du pays. Il s'agit de la légendaire piste Truong Son, également appelée piste Hô Chi Minh, est le symbole de la volonté de fer, du courage et de la créativité exceptionnelle du peuple vietnamien.

Photo : VNA/CVN

En 1959, suivant la direction du Bureau politique et du Président Hô Chi Minh, la Commission militaire centrale décida de créer une "force militaire spéciale" (plus tard appelée le Corps de troupes 559) chargée d'ouvrir une piste traversant la cordillère de Truong Son vers le Sud. Cette piste fut baptisée Truong Son ou Hô Chi Minh, devenant un réseau de transport stratégique et contribuant de manière décisive à la grande victoire de la guerre de résistance anti-américaine et à la lutte pour la libération nationale.

Le processus d'organisation et de construction de la force de transport stratégique sur la piste Hô Chi Minh traversa de nombreuses étapes, liées aux périodes de développement de la révolution du Sud. Pendant 16 ans (1959-1975), la piste se transforma en un réseau de transport de milliers de kilomètres, comprenant cinq axes le long de la cordillère de Truong Son et 21 axes horizontaux continus d'une longueur totale de 20.000 km. Elle comprenait également près de 17.000 km de route pour automobiles et un pipeline de carburant de près de 1.400 km. Cet axe fut devenu un "champ de bataille à travers la jungle", reliant l'arrière-garde du Nord et le front au Sud.

La piste Hô Chi Minh fut non seulement une artère de ravitaillement et une base militaire stratégique, mais aussi un théâtre d'affrontements acharnés.

L'armée américaine et le gouvernement de Saïgon déployèrent d'innombrables moyens pour la détruire, transformant la piste en un champ d'expérimentation de stratégies telles que la "guerre préventive", la "guerre électronique" et la "guerre chimique", employant un arsenal d'armes, d'équipements et de véhicules de guerre sophistiqués.

Photo : VNA/CVN

Pourtant, sous la direction clairvoyante du Parti, de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense, animés par le courage, l'intelligence et la créativité, notre armée et notre peuple surmontèrent toutes les épreuves, déjouèrent les tactiques ennemies et assurèrent avec succès le ravitaillement du Sud.

En seize ans, les forces de Truong Son acheminèrent plus d'un million de tonnes d'armes, de véhicules, de matériel divers et de marchandises, garantissant le passage sécurisé de plus de deux millions d'officiers et de soldats vers le Sud et le retour de dizaines de milliers de blessés au Nord. Rien qu'au cours de l'offensive générale et du soulèvement du Printemps 1975, 413.450 tonnes d'armes et de marchandises transitèrent par cette voie, contribuant de manière significative à la victoire finale.

OUVRIR UNE NOUVELLE PAGE DE L'HISTOIRE

Pendant la guerre de résistance contre les impérialistes américains, la piste Truong Son était une manifestation vibrante du désir d’indépendance, de liberté et de réunification nationale du peuple vietnamien. En temps de paix, elle porte une nouvelle mission dans la période de construction et de développement national.

Reconnaissant la position stratégique de la piste Hô Chi Minh, qui est à la fois une route stratégique pour la sécurité et la défense et une route importante pour le développement économique du pays, le 3 décembre 2004, l'Assemblée nationale a adopté la Résolution n°38/2004/QH11 sur la politique d'investissement pour la construction de la route Hô Chi Minh en tant que projet clé national, d'une longueur totale de 3.167 km, s'étendant de Pac Bo (province de Cao Bang) au Cap Ca Mau, d'une longueur de 2.667 km.

Photo : VNA/CVN

Conformément à la résolution de l'Assemblée nationale du 15 février 2007, le Premier ministre a approuvé le plan directeur de la route Hô Chi Minh par la décision n° 242/QD-TTg.

Le 5 avril 2000, au terminal des ferries de Xuân Son, district de Bô Trach, province de Quang Binh (Centre), le Premier ministre a donné le coup d'envoi du projet. Cette route stratégique, deuxième axe transvietnamien après la Nationale 1A, renforce la connectivité entre les régions du Nord, du Centre et du Sud et améliore l'infrastructure pour valoriser le potentiel des vastes territoires de l'Ouest.

Cet axe routier contribue à renforcer les échanges commerciaux avec le Laos et la Thaïlande, posant progressivement les bases d'un centre du corridor économique Est-Ouest dans la région Nord-Centre du Vietnam. À Hà Tinh, la route Hô Chi Minh stimule le commerce transfrontalier via le poste-frontière international de Câu Treo. Dans la province de Quang Binh, elle favorise l'expansion des zones économiques, le développement du tourisme à Phong Nha-Ke Bàng ainsi que la valorisation des sites historiques. Dans les Hauts plateaux du Centre, cette route relie les zones de production de café et de poivre aux marchés nationaux et internationaux.

Les localités tirent parti de cette infrastructure pour développer l'agriculture, attirer les investissements et améliorer les conditions de vie des populations, contribuant ainsi au développement durable du pays.

VNA/CVN