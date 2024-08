La Chine ouvre ses portes à la noix de coco, au durian et aux crocodiles vietnamiens

Le ministère vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural et l’Administration générale des douanes de Chine ont signé lundi 19 août à Pékin trois protocoles d’accord, ouvrant la voie à l’exportation de noix de coco fraîche, de durian congelé et de crocodile du Vietnam vers la Chine.