Vietfish 2024 : un rendez-vous des exportateurs de produits aquatiques

Cette édition de Vietfish marque ses 25 ans de partenariat et de développement avec l'industrie de l'aquaculture vietnamienne, en étant le plus grand événement annuel de prestige au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Vietfish 2024 est un évènement commercial idéal pour les entreprises du secteur aquatique. Cette année il a attiré plus de 280 exposants, avec près de 500 stands venant du Vietnam et de 15 autres pays.

Des centaines de produits tels que des fruits de mer surgelés et frais, des produits en conserve, des produits séchés, de la sauce de poisson, ainsi que des équipements et des nouvelles technologies étaient présentés lors de l’exposition.

Dans son discours d’ouverture, Nguyên Thi Thu Sac, présidente de l’Association des transformateurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP), organisatrice de Vietfish 2024, a déclaré qu’au cours des 25 dernières années, l’envergure et le professionnalisme de Vietfish n’ont cessé de croître, répondant ainsi aux besoins des entreprises nationales et internationales. Cette exposition est devenue un événement annuel majeur, réunissant les meilleurs producteurs et transformateurs de produits aquatiques du Vietnam ainsi que leurs partenaires internationaux.

"Le Vietnam est actuellement le troisième exportateur de produits aquatiques au monde, représentant plus de 7% de la part de marché mondiale, derrière la Chine et la Norvège. Malgré les défis économiques mondiaux de 2023, les exportations de produits aquatiques du Vietnam ont atteint près de 9 milliards d’USD, un succès remarquable qui reflète les efforts considérables de l’aquaculture vietnamienne", a souligné la présidente de VASEP.

Vietfish 2024 n’est pas seulement une plateforme d’échanges commerciaux, mais aussi un évènement global visant à promouvoir l’industrie aquatique vietnamienne, en rapprochant ses produits des consommateurs internationaux. Les entreprises vietnamiennes s’engagent à offrir au monde des produits aquatiques de qualité et respectueux de l’environnement.

"Alors que les marchés mondiaux font face à des difficultés croissantes, le marché intérieur vietnamien recèle encore un vaste potentiel. Pour équilibrer l’offre et la demande et réduire la dépendance aux exportations, nos entreprises de produits aquatiques se développent progressivement sur le marché intérieur, apportant aux consommateurs vietnamiens des produits de qualité exportés", a poursuivi Nguyên Thi Thu Sac.

Réaffirmer la qualité des produits aquatiques du Vietnam

Pour soutenir cette initiative, Vietfish 2024 a mis en place un espace dédié aux produits du marché intérieur sous le slogan "Des produits aquatiques exportés pour les consommateurs vietnamiens", en espérant que cette offre permettra aux consommateurs locaux d’accéder à des produits de classe mondiale à des prix raisonnables, des produits actuellement exportés vers plus de 170 pays.

Cette année, Vietfish a également élargi sa zone de démonstration culinaire, mettant en avant des plats à base de fruits de mer et présentant aux consommateurs des produits aquatiques à valeur ajoutée et prêts à l'emploi. Le programme inclut une série de séminaires et colloques spécialisés sur la promotion du développement durable dans les industries de l’élevage et de la récolte de fruits de mer au Vietnam, fournissant des informations précieuses et des orientations futures pour le secteur.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phùng Duc Tiên, a déclaré qu'actuellement, le Vietnam exporte des centaines de produits aquatiques vers de nombreux pays dans le monde. Parmi eux, les fruits de mer frais et surgelés, les produits en conserve, les produits séchés et la sauce de poisson sont considérés comme des produits d'exportation clés.

"Grâce à cette exposition, nous ne créons pas seulement des conditions favorables à la promotion commerciale des entreprises de produits aquatiques, mais nous affirmons également la qualité et la position des produits aquatiques vietnamiens sur la scène internationale", a souligné le vice-ministre Phùng Duc Tiên.

Pendant l'événement, de nombreuses activités commerciales ont eu lieu, notamment la signature de contrats d'achat et de fourniture de produits aquatiques, ainsi que des accords de coopération stratégique dans le domaine de l'aquaculture et de la transformation des fruits de mer. Cette année, Vietfish a vu la participation de nombreux fournisseurs internationaux de produits aquatiques, notamment des États-Unis avec leurs célèbres produits à base de saumon d'Alaska, ainsi que des fournisseurs d'Indonésie, d'Inde, de Russie, du Japon et de Chine.

Selon le comité d’organisation, afin de répondre aux besoins des entreprises de la chaîne d'approvisionnement de produits aquatiques souhaitant participer à l'exposition et à la promotion commerciale, l’espace d'exposition a été étendu de 10.000 m² à 14.000 m². Vietfish 2024 devrait accueillir quelque 17.000 visiteurs.

Clôture : le 23 août.

Texte et photos : Truong Giang/CVN