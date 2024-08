Le Vietnam et le Japon souhaitent renforcer leur coopération dans la production agricole durable

Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Trân Thành Nam, a appelé à une coordination du Japon pour mettre en œuvre des programmes de renforcement des capacités des coopératives rejoignant le projet vietnamien de développement d'un million d'hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions lié à la croissance verte dans la région du delta du Mékong d'ici 2030.

en mettant l'accent sur la construction d'un système de numérisation pour la gestion de la chaîne et l'établissement d'un système de suivi et d'évaluation des réductions d'émissions.

Lors de sa rencontre avec le sénateur Maitachi Shoji, vice-ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche du Japon, mardi 20 août à Tokyo, Trân Thành Nam a souligné la nécessité de mobiliser des ressources pour soutenir le renforcement des capacités des coopératives et des ménages agricoles afin de mettre en œuvre efficacement ce projet.

Les deux parties ont discuté de questions liées au renforcement de la coopération dans les projets agricoles, la formation, l'échange d'expériences et l'accès au marché.

Maitachi Shoji a salué l'initiative du Vietnam pour une transformation durable de l'industrie du riz, ajoutant que le système électronique de vulgarisation agricole du Japon facilite l'échange d'informations le plus rapide et le plus efficace entre les agences agricoles et les agriculteurs.

Il a montré son intérêt à aider le Vietnam à améliorer et à moderniser ses programmes de formation sur l'agriculture vers une approche multifonctionnelle. Il a pris note de la proposition de soutenir le Vietnam pour améliorer ses capacités dans le travail de vulgarisation agricole, d'abord pour mettre en œuvre le projet, puis dans les domaines des matières premières standard que le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD) dirige.

Le responsable vietnamien a souhaité que le ministère japonais de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche soutiendrait et faciliterait l'implication des agences concernées telles que l'ambassade du Japon au Vietnam, l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et les organisations non gouvernementales japonaises dans le soutien aux institutions de formation du MARD.

Les deux parties ont également discuté de la promotion et de la création de conditions favorables à la collaboration en matière de coentreprise et d'investissement entre les entreprises japonaises et vietnamiennes dans les domaines de l'agriculture biologique, de la technologie numérique dans le développement agricole, de la logistique et du commerce agro-sylvico-aquacole.

Parallèlement, le responsable japonais a proposé de renforcer la coopération agricole de haute qualité en attirant des investissements, des technologies et des transferts de connaissances sur la base d'accords entre les deux parties.

Le Vietnam a demandé à la partie japonaise d'accélérer l'achèvement des procédures pour que le pamplemousse vietnamien soit exporté vers le marché japonais et de continuer à évaluer les risques et les parasites associés au fruit de la passion et au beurre de lait de vache. Ils ont déclaré que le MARD avait également demandé à ses unités compétentes d'achever les procédures pour que les raisins japonais soient exportés vers le Vietnam et de continuer à évaluer les besoins d'exportation pour les pêches et le poisson-globe japonais.

Les agences techniques des deux ministères examinent les documents pertinents et s'attendent à ce que la "Vision à moyen et long terme de la coopération agricole" entre le Vietnam et le Japon pour la période 2025-2029 soit signée entre les deux parties au premier trimestre de 2025.

Le même jour, le dialogue sur les politiques commerciales et d'investissement agricoles entre le Vietnam et le Japon a eu lieu à Tokyo, dans le but de capitaliser sur les opportunités inexploitées dans ce secteur entre les deux pays.

L'événement a été organisé conjointement par le MARD, l'ambassade du Vietnam au Japon, l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) et le Centre ASEAN - Japon (AJC).

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hiêu, a salué le Japon comme le plus grand fournisseur d'aide publique au développement (APD) du Vietnam, le deuxième plus grand partenaire en matière de coopération dans le domaine du travail, le troisième plus grand en matière d'investissement et de tourisme et le quatrième plus grand en matière de commerce.

Il a toutefois souligné le vaste potentiel de croissance du commerce agricole, le Japon ne représentant que 7,4% du total des exportations agro-sylvo-halieutiques du Vietnam et le Vietnam ne représentant que 1,1% des exportations japonaises.

Pour exploiter ce potentiel, les experts ont présenté des informations sur le paysage actuel, les opportunités et les incitations pour le commerce et l'investissement agricoles.

Le conseiller commercial Ta Duc Minh a offert des conseils pratiques aux entreprises, les exhortant à tirer le meilleur parti des avantages fiscaux des accords de libre-échange dont les deux pays sont membres, à tirer parti du soutien des ministères et agences concernés, à participer à des événements de connexion commerciale directe et en ligne et à présenter les produits lors de grandes foires et expositions, tant au pays qu'à l'étranger.

Le vice-ministre de la MARD, Trân Thành Nam, a souligné la nature complémentaire des secteurs agricoles des deux pays, avec les atouts du Vietnam dans les produits tropicaux et l'expertise du Japon dans l'agriculture tempérée, les machines et les engrais.

Selon lui, les entreprises japonaises investissent également massivement dans la production agricole au Vietnam pour créer des chaînes d'approvisionnement pour le Japon et les exportations vers des pays tiers.

En 2023, le Japon était le troisième plus grand marché d'exportation des produits agricoles, forestiers et halieutiques du Vietnam et qu'au cours des six premiers mois de 2024, la valeur des exportations vers le marché japonais a atteint 1,91 milliard d'USD, en hausse de 5%.

Il s'est également engagé à consulter son ministère et le gouvernement pour élaborer des politiques et des mécanismes propices au commerce et à l'investissement agricoles entre les deux pays.

