Vietnam Growtech Expo 2024 : opportunités dans l’élevage, la sylviculture et la pêche

L’exposition internationale des équipements et technologies pour l’agriculture, la sylviculture et l’aquaculture, Vietnam Growtech Expo 2024, se tiendra du 13 au 15 novembre au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC) dans la mégapole du Sud.

L’événement, organisé par la société par actions ADPEX sous l’égide du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, prévoit d’accueillir plus de 300 entreprises nationales et internationales. Celles-ci présenteront au public un large éventail de produits, allant des machines et matières premières aux équipements et technologies de production, de transformation, d’emballage et de conservation, au service de l’horticulture, de l’élevage, de la sylviculture et de la pêche.

En outre, l'exposition proposera également une série d'événements parallèles, tels que des séminaires techniques, des conférences internationales, des programmes de connexions d’affaires et des activités de promotion commerciale, dont les exposants pourront bénéficier grâce à un vaste réseau de promotion commerciale au Vietnam et à l'étranger. Vietnam Growtech Expo 2024 offrira également d'innombrables opportunités pour les entreprises de rencontrer des acheteurs et importateurs internationaux potentiels et réputés, créant ainsi de nouvelles opportunités de coopération commerciale pour l’agriculture vietnamienne.

L’événement devrait attirer 11.000 visiteurs, représentants des secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de l'aquaculture ayant des projets d'investissement potentiels, issus d'entreprises de premier plan et d'organisations gouvernementales du monde entier.

Le programme de connexions d’affaires (B2B) constituera un lieu de rassemblement pour de nombreuses marques, distributeurs, détaillants et représentants d'entreprises provenant de nombreuses régions du monde. Au Vietnam Growtech Expo 2024, les entreprises participantes auront l'occasion de rencontrer et de discuter directement avec des clients potentiels, des experts, des acheteurs, des investisseurs et des visiteurs provenant notamment de Corée du Sud, du Japon, de Chine, de Taïwan (Chine) et de Malaisie.

Texte et photo : Truong Giang/CVN