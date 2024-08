INN : efforts inlassables pour faire retirer le "carton jaune"

Les provinces côtières situées au sud du delta du fleuve Rouge, que sont Thai Binh, Nam Dinh et Ninh Binh, ont mis en œuvre de nombreuses mesures drastiques et efficaces pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), considérant qu’il s’agit d’une tâche prioritaire et urgente afin de faire retirer rapidement l’avertissement sous forme de "carton jaune" de la Commission européenne (CE).

Photo : VNA/CVN

Suivant de près les directives du gouvernement en matière de lutte contre la pêche INN, ces trois provinces ont activement mis en œuvre de nombreuses solutions avec une haute détermination.

Le retrait du "carton jaune" est très important, aidant à accroître l’efficacité des exportations de produits halieutiques vers l’Union européenne (UE), et créant des opportunités de développer une pêche durable au Vietnam.

Les provinces côtières du delta du fleuve Rouge se concentrent sur le traitement des faiblesses dans les activités de pêche signalées par la CE. Leurs efforts ont permis d’améliorer plusieurs aspects, dont le respect de la loi par les pêcheurs.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Selon Cao Thi Nga, cheffe du Bureau de représentation de l'inspection et du contrôle de la pêche de la province de Nam Dinh, ces derniers temps, la sensibilisation des pêcheurs à la prévention et la lutte contre la pêche INN s'est accrue. Les pêcheurs se conforment désormais aux déclarations préalables à leur départ en mer et à leur arrivée au port, soumettent le journal de leurs activités en mer. Les violations des réglementations par les bateaux de pêche a considérablement diminué. En particulier, aucun bateau de pêche de Nam Dinh n'a violé les eaux étrangères ou n'a été arrêté par des pays étrangers.

Jusqu’au 15 mai, 533 des 542 navires de pêche de Nam Dinh d’une longueur de 15 m et plus, ont été dotés d'un équipement de surveillance de croisière, soit un taux de 98,34%. Les neuf autres navires sont mis hors service ou ne sont pas encore opérationnels.

Photo : VNA/CVN

À Thai Binh, selon le Service provincial de l'agriculture et du développement rural, jusqu’au 30 juin, toute la province comptait 706 bateaux de pêche éligibles pour les opérations de pêche et les informations ont été enregistrées sur la base de données nationale sur la pêche, VnFishbase.

En plus des activités de sensibilisation à la lutte contre la pêche INN, au cours du premier semestre 2024, le Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural de Thai Binh a envoyé huit équipes d'inspection dans des localités pour détecter et traiter rapidement les lacunes et faiblesses.

Photo : VNA/CVN

À Ninh Binh, le lieutenant-colonel Trân Van Kha, commandant adjoint et chef d'état-major des gardes-frontières de Ninh Binh, a déclaré que les gardes-frontières provinciaux avaient élaboré des plans d’action, renforcé la sensibilisation, multiplié les patrouilles et le contrôle en mer, et mené diverses activités pour aider les pêcheurs à développer une pêche durable.

Plusieurs mesures synchrones ont été prises pour aider les pêcheurs à se conformer strictement aux réglementations contre la pêche INN, contribuant ainsi à renforcer le prestige et la position du Vietnam.

Malgré de nombreux efforts, la lutte contre la pêche INN dans ces trois localités se heurte encore à de nombreuses difficultés. Pour les résoudre, elles resserrent la gestion des navires de pêche. En particulier, elles se coordonnent dans la gestion des journaux d’opérations en mer et la traçabilité des produits pêchés en mer conformément aux recommandations de la CE.

Protéger les ressources naturelles

Avec un littoral de près de 150 km, les provinces de Thai Binh, Nam Dinh et Ninh Binh possèdent un grand potentiel et avantage pour le développement de l’économie maritime.

Parallèlement aux efforts pour le retrait du "carton jaune" de la CE, ces provinces s’efforcent de restructurer la pêche pour un développement durable, créant des moyens de subsistance convenables et améliorant la qualité de vie des pêcheurs.

Selon Tran Duc Viet, directeur adjoint du Service provincial de l'Agriculture et du Développement rural de Nam Dinh, dans les temps à venir, son Service et les localités chercheront à accélérer la restructuration de la flotte de navires de pêche en mer, dans le sens d'une réduction progressive du nombre de navires opérant à proximité des côtes. Ils s’efforceront également d’améliorer la capacité d'exploitation en haute mer, d’investir dans des systèmes de communication pour assurer la surveillance des activités des navires de pêche, répondant aux exigences de la loi vietnamienne et des conventions internationales.

Photo : VNA/CVN

Thai Binh vise à devenir un grand centre de production agricole du delta du fleuve Rouge, en se concentrant sur le développement et la modernisation de la production de produits agricoles, forestiers et halieutiques.

Pour promouvoir le développement durable, la province renforce l'application des progrès scientifiques et technologiques dans l’aquaculture et la pêche, répondant aux exigences de la consommation sur le marché national et des exportations.

Photo : Minh Duc/VNA/CVN

À Ninh Binh, le district de Kim Son est l’unique district côtier de cette province. Elle se concentre sur l'aquaculture en eau salée et saumâtre et cherche à promouvoir un développement durable.

Selon le Programme national de protection et de développement des ressources halieutiques à l'horizon 2030 approuvé par le gouvernement, les patrouilles, l'inspection, le contrôle et la gestion des ressources halieutiques sont associés aux activités d'exploitation durable des produits halieutiques et de lutte contre la pêche INN. Cela montre que la lutte contre la pêche INN devient l'un des facteurs essentiels du développement durable du secteur de la pêche du pays.

En octobre 2024, la CE effectuera sa cinquième inspection au Vietnam concernant la mise en œuvre des recommandations sur la lutte contre la pêche INN. Il s’agira d’une inspection décisive pour le retrait du "carton jaune". Ainsi, dans le cadre des efforts de l’ensemble du pays, les trois provinces côtières au sud du delta du fleuve Rouge poursuivent leurs efforts pour contribuer à cet objectif commun.

VNA/CVN