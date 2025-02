Tiên Giang : des signes positifs pour les exportations de produits agricoles

Plus précisément, en janvier 2025, Tiên Giang a exporté près de 13.000 tonnes de riz, rapportant environ 8 millions d’USD, soit une augmentation de plus de 53% en volume et de plus de 37% en valeur par rapport à la même période l'année dernière. Près de 4.500 tonnes de fruits et légumes ont également été exportés, totalisant 15 millions d’USD, en hausse de près de 24% en volume et de plus de 56% en valeur par rapport à la même période l'année dernière.

Les marchés importateurs sont également élargis et variés, aidant les produits agricoles de la province de Tiên Giang à croître à l'exportation de manière durable, au profit des agriculteurs. Outre le marché chinois, les fruits et légumes de Tiên Giang sont également exportés vers de nombreux marchés tels que les États-Unis, l'UE, le Japon et la R. de Corée.

Selon Luu Van Phi, directeur du Service provincial de l'industrie et du commerce, Tiên Giang bénéficie d’un avantage dans l'exportation de produits agricoles, en particulier les fruits, suivis des produits aquacoles et du riz. En 2024, les activités d'exportation de fruits de la province étaient très favorables et selon les prévisions en 2025, les exportations de Tiên Giang continueront d'être profitables.

Toujours selon M. Phi, le consulat général de Chine à Hô Chi Minh-Ville a récemment abordé la question de l'exportation de fruits vietnamiens vers le marché chinois dont les principaux produits sont situés dans la province de Tiên Giang, parmi eux le durian, la noix de coco, le jacquier, le fruit du dragon et bien d’autres. En ce qui concerne les fruits de mer, selon les entreprises, les exportations de pangasius congelé vers le marché chinois représentent la plus grande proportion de tous les marchés.

L’ensemble de la province compte actuellement plus de 84.000 ha de cultures fruitières au rendement annuel de plus de 1,7 million de tonnes de fruits divers. La province a en particulier construit une zone de culture de durian de plus de 24.000 ha, destinée à l'exportation avec une production annuelle de plus de 400.000 tonnes, en plus de plus de 8.600 ha de pitaya qui produisent environ 298.000 tonnes chaque année, et près de 22.500 ha de cocotiers dont la production annuelle s’élève à plus de 246.000 tonnes.

Selon le Service de l'agriculture et du développement rural de Tiên Giang, la province compte 464 codes de zones officielles de cultures fruitières pour l'exportation, soit une superficie totale de plus de 28.000 ha. Tiên Giang s'efforce de faire en sorte que tous les domaines de cultures spécialisées destinées à l'exportation obtiennent des codes d'exportation officiels d'ici fin 2025.

Les produits aquatiques ont la côte

En ce qui concerne les produits aquacoles, la province de Tiên Giang compte actuellement 19 entreprises de transformation de produits destinés à l'exportation. Elles investissent dans des lignes technologiques modernes, construisent des processus de production fermés, se concentrent sur l'investissement dans des produits à valeur ajoutée et l'expansion des marchés, avec une capacité totale de près de 160.000 tonnes/an.

Le groupe Godaco Seafood est l'une des entreprises d'exportation de produits aquatiques à grande échelle. Ce groupe, d’un capital d'investissement de 2.600 milliards de dôngs, possède huit usines d'une superficie totale de 165.000 m2 et 30 zones agricoles d'une superficie allant jusqu'à 300 ha, pour une capacité de transformation de 40.000 tonnes/an.

En 2024, le chiffre d’affaires de Godaco Seafood a atteint environ 3.000 milliards de dôngs dont la valeur d’exportation est estimée à 100 millions d’USD. Godaco Seafood compte actuellement un effectif total de près de 5.000 personnes. Les principaux marchés de consommation de Godaco Seafood sont l'Europe (UE), la Chine, le Japon, la République de Corée, le Brésil, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est, entre autres.

Selon Nguyên Van Dao, président du conseil d'administration et directeur général de Godaco Seafood, au rythme actuel, son entreprise se fixe comme objectif pour 2025 un chiffre d'affaires atteignant environ 3.000 milliards de dôngs, dont 100 millions de dollars pour les exportations, avec une production totale à l'exportation de 40.000 tonnes de produits divers.

Actuellement, la province de Tiên Giang redouble d’efforts pour atteindre un chiffre d'affaires d'exportation d'environ 6,3 milliards d’USD en 2025, soit une augmentation de 5% par rapport à 2024. Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, les organismes compétents cherchent à exploiter leurs atouts, à saisir les opportunités, à élargir les marchés, à promouvoir les exportations en général et les exportations de produits agricoles et aquatiques locaux en particulier.

Le Service provincial de l’industrie et du commerce se concentre à l’heure actuelle sur la mise en œuvre d'un certain nombre de solutions de gestion des exportations dans la plus grande efficacité, telles que : le renforcement de la promotion commerciale, l'organisation de foires, d'expositions et de programmes commerciaux pour présenter les produits agricoles vietnamiens, la recherche de partenaires et l'expansion des marchés.

Les autorités locales privilégient les projets d’investissement dans la transformation raffinée des produits agricoles afin d’améliorer leur qualité et leur valeur ajoutée à l’exportation. La transformation raffinée permettra aux entreprises de s’approvisionner proactivement en marchandises grâce à une conservation plus longue. Cela réduit progressivement la pression sur les entreprises de devoir vendre rapidement et de dépendre entièrement du marché d’exportation. Cette mesure leur permettra en particulier de consommer également efficacement des matières premières pour les horticulteurs pendant la saison des récoltes.

Texte et photos : Truong Giang/CVN