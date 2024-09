Thua Thiên Huê appelle à investir dans un projet sidérurgique de 32.000 milliards de dôngs

Photo : VNA/CVN

Selon l'annonce du Comité de gestion provincial des zones économiques et des parcs industriels, le projet d'usine sidérurgique verte de Chân Mây couvrira 236,5 ha et se concentrera sur la production de bobines laminées à chaud (HRC) et d'acier technique de haute qualité avec une capacité totale de 3 millions de tonnes par an.

Le projet a un coût estimé à 32.000 milliards de dôngs, l'investisseur devant payer au moins 15%.

Le projet aura une durée de vie de 70 ans et devrait commencer sa construction au troisième trimestre 2025 et être mis en service après 36 mois.

L'usine d'acier vert de Chân Mây utilisera des technologies avancées des pays développés de l'UE, du G7 et du G20 et maximisera l'utilisation d'énergie propre dans la production. Les eaux usées du site seront entièrement recyclées.

Les investisseurs intéressés peuvent soumettre des propositions au conseil d'administration avant le 26 septembre.

En mars, la province centrale a lancé un appel à investissements dans 112 projets dans la zone économique de Chân Mây - Lang Cô sur la période 2024-2015 avec un investissement total pouvant atteindre des dizaines de milliers de milliards de dôngs, notamment le projet d'acier vert de Chân Mây.

VNA/CVN