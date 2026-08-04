La politique extérieure commence par une culture de la confiance

Dans un monde marqué par de profondes mutations, l’avantage d’un pays ne repose pas uniquement sur sa puissance économique ou ses capacités de défense, mais aussi sur son aptitude à instaurer la confiance et à faire les relations internationales en moteur de développement.

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Dans son discours prononcé à la 33ᵉ Conférence diplomatique ouverte le 1er août à Hanoï placée sous le thème "Promouvoir le rôle pionnier et accomplir les missions essentielles et régulières des affaires extérieures vietnamiennes dans une nouvelle ère", le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, n’a pas seulement appelé à un renouveau de l’action extérieure ; il a également affirmé une vision profondément ancrée dans les valeurs culturelles, faisant de l’être humain, de la confiance et de l’efficacité concrète les principaux critères d’évaluation.

Photo : VNA/CVN

La politique extérieure est souvent perçue à travers les visites de haut niveau, les entretiens diplomatiques ou les accords de coopération. Pourtant, sa véritable valeur ne réside ni dans le nombre de rencontres organisées ni dans celui des documents signés, mais dans sa capacité à créer un environnement pacifique, à élargir les perspectives de développement et à apporter des bénéfices concrets au pays et à sa population.

Tel est également le message central du discours d’orientation du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, lors de la 33ᵉ Conférence diplomatique. Dans un contexte international marqué par des mutations rapides et une intensification des rivalités stratégiques, il a demandé au secteur diplomatique de savoir identifier les opportunités, de formuler des propositions pertinentes, d’agir avec réactivité et de traduire la ligne diplomatique du Parti en résultats tangibles. Cette approche montre que la diplomatie ne se limite plus à défendre les intérêts nationaux en amont et à distance, mais qu’elle constitue désormais une force de premier plan ouvrant la voie au développement.

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Il est particulièrement significatif que, parallèlement à l’exigence de renouveler les méthodes de travail et d’améliorer l’efficacité de l’action diplomatique, le discours insiste à plusieurs reprises sur des valeurs fondamentales telles que la confiance, la sincérité, le respect des partenaires et la recherche d’intérêts durables. Il ne s’agit pas seulement de principes régissant les relations internationales, mais aussi de valeurs culturelles qui façonnent depuis longtemps l’identité de la diplomatie vietnamienne.

La solidité d’une relation ne dépend ni de l’intitulé du cadre de coopération ni de la fréquence des contacts, mais du degré de confiance mutuelle et de la capacité à construire ensemble des bénéfices durables. C’est dans cet esprit que Tô Lâm a souligné que chaque visite officielle devait être suivie d’un programme d’action, que chaque engagement devait être assorti d’un responsable clairement identifié, d’un calendrier précis et de résultats vérifiables. Au-delà d’une simple exigence de gouvernance, cette approche traduit une véritable culture de l’exécution.

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Le discours élargit également le champ d’action de la diplomatie dans cette nouvelle phase de développement. Celle-ci ne consiste plus seulement à rechercher de nouveaux marchés ou à attirer des investissements, mais aussi à favoriser les échanges de connaissances, de technologies, de talents et de modèles de développement avancés. La priorité accordée à la coopération dans les domaines de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs, de la transformation numérique, des énergies propres ou encore de l’innovation illustre le rôle croissant de la politique extérieure comme levier de renforcement de la compétitivité nationale.

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Cependant, les opportunités offertes par l’extérieur ne peuvent devenir de véritables ressources que si le pays dispose des capacités nécessaires pour les absorber. C’est pourquoi l’appel à préparer un cadre institutionnel adapté, des ressources humaines qualifiées, des infrastructures modernes et des mécanismes de coordination efficaces rappelle la nécessité de renforcer les capacités internes afin de réussir l’intégration internationale.

Autre point fort du discours : l’importance accordée à la diplomatie culturelle ainsi qu’au travail en direction de la communauté vietnamienne à l’étranger. À l’heure où l’image d’un pays se construit de plus en plus à travers son pouvoir d’influence, chaque action de protection consulaire, chaque service administratif transparent, chaque programme destiné à renforcer les liens avec les Vietnamiens d’outre-mer ou chaque initiative de promotion culturelle contribue à consolider la place du Vietnam sur la scène internationale. C’est ainsi qu’un pays bâtit sa crédibilité, non seulement grâce à ses capacités, mais aussi à travers ses valeurs culturelles et son sens des responsabilités.

Enfin, toutes les exigences relatives aux mécanismes, aux ressources humaines et aux modalités de mise en œuvre convergent vers un objectif unique : faire en sorte que chaque action diplomatique soit au service du pays et de sa population. C’est à la fois le principal critère d’évaluation de son efficacité et la valeur fondamentale de la diplomatie vietnamienne dans cette nouvelle étape de son développement.

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Lorsque la confiance devient le fondement de la coopération, lorsque la culture s’affirme comme un véritable levier de puissance douce et lorsque chaque engagement se traduit en actions concrètes, la politique extérieure contribue non seulement à protéger le pays en amont et à distance, mais aussi à élargir les perspectives de développement, permettant au Vietnam de poursuivre son intégration internationale et son développement durable avec davantage d’ambition.

Thu Huong/CVN