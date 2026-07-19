Hanoï expérimente deux communes socialistes

Hanoï a retenu les communes de Phuc Thinh et Thu Lâm pour expérimenter le modèle de «commune socialiste». Cette initiative vise à tester un nouveau mode de gouvernance locale fondé sur 54 critères de développement, avant une éventuelle généralisation à l'ensemble de la capitale.

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Le Comité exécutif du Parti de Hanoï a décidé de sélectionner les communes de Phuc Thinh et Thu Lâm pour mener une expérimentation du modèle de «commune socialiste». Voisines l'une de l'autre, elles regroupent actuellement près de 200.000 habitants et présentent, selon les autorités, des conditions favorables à la mise en œuvre d'un nouveau modèle de gouvernance locale.

Photo : VNA/CVN

Selon la résolution du Comité du Parti de Hanoï, cette expérimentation devra s'accompagner d'une préparation complète en matière d'infrastructures, de données, de ressources humaines, de méthodes de gestion et de mécanismes de coordination intersectorielle afin d'assurer un fonctionnement concret et efficace du modèle.

La mise en œuvre se déroulera en trois étapes. En 2026, la ville finalisera le projet, adoptera le plan d'exécution, consolidera le dispositif de pilotage et définira les priorités ainsi que les besoins en ressources humaines. Au cours de la période 2027-2030, le modèle sera déployé simultanément dans les deux communes pilotes, avec un suivi, des inspections et des évaluations régulières afin de lever rapidement les difficultés rencontrées. À partir de 2030, Hanoï procédera à un bilan de l'expérimentation afin de perfectionner les critères, les mécanismes et les politiques en vue d'une éventuelle généralisation du modèle.

Lors d'une conférence de presse consacrée à la situation socio-économique du deuxième trimestre 2026, le chef du Bureau du Comité populaire municipal de Hanoï, Nguyên Tiên Thiêt, a indiqué que la ville achevait actuellement le projet de construction des communes socialistes et prévoyait d'approuver officiellement ce projet en juillet 2026.

Un référentiel de 54 critères

Photo : VNA/CVN

Selon lui, Hanoï élabore un référentiel de 54 critères destiné à orienter le développement de l'ensemble des communes et quartiers de la capitale. Bien que l'expérimentation soit, dans un premier temps, limitée à Phuc Thinh et Thu Lâm, ces critères ont vocation à être appliqués à toutes les collectivités locales afin de constituer un cadre commun de développement.

Ce référentiel comprend 52 critères principaux ainsi que deux indicateurs synthétiques : l'indice de bonheur des habitants et le niveau global de satisfaction de la population. Les critères portent notamment sur le développement économique, l'emploi, les revenus, les moyens de subsistance durables, l'aménagement du territoire, les infrastructures techniques, les équipements sociaux, les services de santé, l'éducation, la culture ainsi que les indicateurs mesurant la qualité de vie.

Le Comité du Parti de Hanoï considère que cette expérimentation vise à concrétiser les valeurs et les objectifs du socialisme vietnamien dans le nouveau contexte de développement de la capitale, tout en permettant de tester et d'améliorer un modèle de gouvernance locale moderne, démocratique, discipliné et centré sur l'humain.

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Les deux communes pilotes ont été créées le 1er juillet 2025 dans le cadre de la mise en place du modèle d'administration locale à deux niveaux.

La commune de Phuc Thinh résulte de la fusion intégrale des communes de Nam Hông, Bac Hông et Van Nôi, ainsi que de la majeure partie des communes de Nguyên Khê et Tiên Duong, d'une partie du bourg de Dông Anh et de secteurs des communes de Xuân Nôn et Vinh Ngoc. Elle couvre une superficie d'environ 42,68 km² et compte plus de 90.000 habitants.

La commune de Thu Lâm est issue de la fusion des communes de Thuy Lâm et Vân Hà, de la majeure partie des communes de Xuân Nôn, Liên Hà et du bourg de Dông Anh, ainsi que de secteurs des communes de Nguyên Khê, Uy Nô, Viêt Hung et Duc Tu. Sa superficie est d'environ 43,84 km² et sa population dépasse 100.000 habitants.

Potentiel de développement

Selon le Comité populaire municipal de Hanoï, le revenu annuel moyen par habitant dans ces deux communes atteignait environ 90 millions de dôngs en 2025. Leur position géographique contiguë facilite un aménagement cohérent du territoire et leur population devrait atteindre près de 690.000 habitants d'ici à 2030.

Photo : VNA/CVN

Lors d'un colloque scientifique organisé en mai 2026 sur le thème de la construction des communes socialistes dans la nouvelle ère du développement, le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a précisé que le choix des deux communes pilotes reposait sur un principe d'équilibre entre représentativité et faisabilité.

Selon lui, les collectivités retenues ne présentent ni des caractéristiques trop particulières ni des difficultés excessives. Elles disposent des conditions nécessaires pour mettre en œuvre l'ensemble des composantes du projet, d'un potentiel de développement suffisant, de capacités de réorganisation de leur espace territorial, d'une bonne connectivité avec les principaux axes de transport, d'espaces verts et de réseaux de rivières et de lacs, ainsi que d'un fort engagement politique de la part des autorités locales pour assurer la réussite de cette expérimentation.

Xuân Hoàng/CVN