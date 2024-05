Des plats vietnamiens dans la liste des meilleurs plats de cuisine de rue d'Asie

Taste Atlas, un website de guides touristiques spécialisé dans la cuisine traditionnelle du monde entier, dont le siège est basé en Croatie, vient de publier une liste des 100 plats de rue les plus délicieux d'Asie, avec de nombreux représentants du Vietnam.

>> Hô Chi Minh-Ville sur la liste des villes asiatiques offrant les plus belles expériences de "street food"

>> La cuisine de rue vietnamienne a pignon sur rue au Sri Lanka

Photo : VNA/CVN

Dans la liste du célèbre site Internet, le banh mi (4e) est le plat vietnamien le mieux classé. La page fait l'éloge du banh mi comme "héritage" de la cuisine vietnamienne. Taste Atlas remarque que dans chaque région, le sandwich vietnamien a des garnitures aux saveurs différentes avec pour point commun son pain, des baguettes françaises dorées et croustillantes.

La baguette a été introduite au Vietnam par les Français au XXe siècle, mais c'est la créativité et les modifications qu’y ont apporté les Vietnamiens qui ont rendu le banh mi célèbre dans le monde entier.

Sa version la plus populaire est garnie de pâté de foie de porc servi avec des saucisses de porc, des carottes râpées marinées, de la coriandre, de la sauce et quelques autres ingrédients. Les touristes peuvent également trouver des sandwichs accompagnés de viandes grillées. La consistance croustillante du pain et les ingrédients frais de la garniture seront une expérience inoubliable pour les amoureux du bon goût.

Photo : VNA/CVN

Deux autres versions vietnamiennes du banh mi sont également très appréciées par TasteAtlas, respectivement le banh mi à la viande (classé 22e, 4,5/5 étoiles) et le banh mi au porc rôti (classé 47e, 4,4/5 étoiles).

Un autre représentant célèbre du Vietnam, la soupe "pho", figure également sur cette liste. La riche saveur du bouillon mélangée aux nouilles pho douces mais moelleuses et au bœuf ou au poulet laissera une impression inoubliable à tous ceux qui en goûteront.

Photo : VNA/CVN

En outre, une série de "plats nationaux vietnamiens" tels que le riz brisé, les rouleaux de printemps ou les banh xèo sont également considérés par Taste Atlas comme parmi les meilleurs plats de rue d'Asie.

Ce classement a été réalisé par Taste Atlas sur la base des avis des lecteurs en date d'avril 2024, dans le but de promouvoir des plats locaux uniques, suscitant la fierté nationale de la tradition culinaire et la curiosité gastronomique des touristes étrangers.

Hoàng Lan/CVN