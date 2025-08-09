The Hanoi Train : un voyage à deux étages au cœur des portes historiques de la capitale

À partir du 19 août, les visiteurs pourront découvrir The Hanoi Train, un train de dix voitures à deux étages, circulant trois fois par jour de Hanoï à Từ Sơn (Bắc Ninh).

Une première pour la fête nationale

La Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) annonce que, dès le 19 août 2025, elle mettra en service The Hanoi Train, également appelé train "Hanoï 5 portes". Chacune des dix voitures à deux étages portera le nom d’une des portes emblématiques de la capitale.

Ce train inaugurera une nouvelle offre touristique reliant différents sites patrimoniaux, en combinant atmosphère nostalgique et confort moderne. Il s’agit du premier train conçu spécialement pour présenter la culture de Hanoï à travers un itinéraire ferroviaire.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre. Les travaux d’aménagement sont en phase finale pour respecter le calendrier, mais la vente des billets n’a pas encore commencé.

Selon Hà Trọng Thắng, directeur adjoint de la Compagnie par actions de transport ferroviaire de Hanoï, les finitions sont en cours pour que le train soit prêt le 19 août, juste avant les congés de la fête nationale, période où la capitale attend un grand nombre de touristes nationaux et étrangers.

Quand patrimoine et modernité se rencontrent

Tào Đức Hiệp, président du conseil d’administration de la Société d’investissement touristique BHL (maître d’ouvrage du projet), précise que le train compte dix voitures, dont cinq voitures thématiques portant les noms des cinq portes de Hanoï : Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy et Ô Chợ Dừa.

Selon Trần Trung Hiếu, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, The Hanoi Train contribuera à recréer l’atmosphère du vieux quartier et à relier les patrimoines culturels autour de la capitale.

Dans un premier temps, sept voitures seront exploitées, assurant trois trajets quotidiens : départ de la gare de Hanoï, passage par Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Từ Sơn (Bắc Ninh), puis retour à Hanoï. Les horaires fixes de départ sont prévues à 8h, 14h et 20h30.

L’intérieur du train allie style classique et modernité : boiseries, éclairage doux, motifs inspirés de l’ancien Hanoï. De larges fenêtres permettent d’admirer la ville sous un angle inédit, et un toit vitré offre une vue panoramique.

L’aménagement vise à combiner transport, repos, immersion culturelle et prises de vues, en adéquation avec les attentes du public. À terme, des voitures-restaurant et voitures-café viendront compléter le service, formant un écosystème touristique fermé sur rails.

Inspiré par les strates culturelles accumulées au fil des époques, le design intègre des références historiques tout en insufflant une touche contemporaine, transformant la mémoire en expérience vivante. The Hanoi Train est pressenti comme un futur symbole touristique de la capitale et constitue un projet pilote pour concilier préservation du patrimoine urbain et vie moderne. Il fait partie des 20 produits touristiques phares de la ville jusqu’à la fin de l’année.

Un nouveau souffle pour le tourisme

La nouvelle suscite déjà l’enthousiasme : Vũ Hồng (40 ans, Cầu Giấy, Hanoï) salue "une nouvelle façon pour les gens de tomber amoureux de Hanoï ", soulignant qu’il suffira "d’un après-midi pour changer d’air ou d’une matinée de week-end pour laisser de côté son téléphone" et profiter de cette expérience. Nam Nguyễn (31 ans, Long Biên, Hanoï), qui avait déjà testé en 2023 le train Hành trình di sản reliant Hanoï à Gia Lâm, se dit également impatient et compte "guetter" l’ouverture des réservations.

Contexte touristique

Fin juillet 2025, Hanoï avait accueilli environ 18,36 millions de visiteurs, dont plus de 4,2 millions d’étrangers (2,97 millions en séjour). Les recettes touristiques sont estimées à 73.000 milliards de dôngs.

Selon les données récentes du site Booking.com, Hanoï est la destination la plus recherchée par les touristes domestiques et étrangers pour les vacances de la Fête nationale (du 29 août au 3 septembre).

Texte et photos : Thành Phuong - Câm Sa/CVN