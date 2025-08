Promouvoir le développement touristique à Hô Chi Minh-Ville

Après la fusion administrative avec les provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu, le secteur touristique de la nouvelle Hô Chi Minh-Ville se trouve face à une opportunité sans précédent, comme la restructuration et le développement du tourisme pour atteindre le niveau d'une mégapole, tout en élargissant son espace d'expérience et en améliorant sa compétitivité.

Pour réaliser ce potentiel, Hô Chi Minh-Ville d’autrefois doit également éliminer une série de goulots d'étranglement en matière d'infrastructures, de planification, de connectivité régionale et de préservation de l'identité culturelle.

Surcharge locale du tourisme

Selon Mme Huynh Phan Phuong Hoang, directrice générale adjointe de Vietravel, après la fusion administrative, la nouvelle Hô Chi Minh-Ville est devenue une zone touristique riche en ressources, alliant urbanisme moderne, industrie, mer, forêt et culture traditionnelle. Grâce à cela, libérées des contraintes administratives, les entreprises pourront saisir d'importantes opportunités pour concevoir des circuits combinés multi-destinations d'une durée de 2 à 4 jours, adaptés aux visiteurs de MICE, aux voyageurs d'affaires ou aux visiteurs internationaux de courte durée. Cependant, au-delà de ces formidables opportunités, le secteur reste confronté à des goulots d'étranglement, tels que le manque de connectivité régionale dans l'espace touristique, le manque de complexes de loisirs et un système de transport lent à se développer.

"Actuellement, certains quartiers centraux de Hô Chi Minh-Ville concentrent encore la majeure partie de l'activité touristique, notamment la rue piétonne Nguyên Huê, le marché nocturne de Bùi Viên, le marché traditionnel Bên Thành, la cathédrale Notre-Dame... Cependant, ces lieux commencent à être surchargés et ne permettent plus de se développer. Parallèlement, des zones prometteuses comme la vieille ville de Thu Duc, Cân Gio et Cho Lon ne sont pas encore connectées à un réseau touristique homogène. Il est difficile pour les touristes de découvrir pleinement Hô Chi Minh-Ville grâce à des itinéraires interrégionaux diversifiés. Elle manque encore de complexes emblématiques de loisirs, de villégiature, de commerces et de culture capables de concurrencer des destinations régionales comme Singapour ou Bangkok. Le métro, les voies navigables et les stations de transit touristique sont encore insuffisants, et leur mise en place est lente, ce qui complique l'organisation de visites du centre-ville ou les correspondances entre les destinations", a souligné Mme Huynh Phan Phuong Hoang.

Cette dernière a ajouté que le principal obstacle au tourisme réside dans l'urbanisation rapide, qui entraîne la perte progressive de l'identité de nombreux marchés traditionnels, villages artisanaux et vieux quartiers. Hô Chi Minh-Ville est une ville multiculturelle; si elle n'est pas bien préservée, il sera très difficile de développer des produits touristiques riches en culture.

Par ailleurs, un représentant d'un hôtel de luxe du quartier de Vung Tau a reconnu que le principal obstacle au tourisme réside dans le non-respect des investissements dans le développement touristique par la planification, ce qui signifie que celle-ci n'a pas permis de concilier l'offre et la demande.

"Les produits touristiques des provinces de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu d’autrefois n'ont pas vraiment suivi la demande et les tendances du marché, principalement en raison du potentiel des ressources touristiques disponibles. De fait, de nombreuses zones et sites touristiques ont été inclus dans la planification, mais ont mis en œuvre des projets industriels et de production de matériaux de construction ! Il en résulte une perturbation de l'espace touristique et un ralentissement du développement industriel. Le défi pour le tourisme à Hô Chi Minh-Ville après la fusion est donc de parvenir à une approche intersectorielle cohérente avec la planification d'autres secteurs tels que les transports, la construction et la logistique…", a déclaré un représentant de cet hôtel.

Infrastructures touristiques et commerciales

Selon de nombreuses entreprises touristiques, bien que le tourisme soit un secteur économique à part entière, il est encore considéré comme une industrie secondaire plutôt qu'une composante de l'écosystème industriel et commercial. Par conséquent, le principal souhait est de changer d'approche en intégrant le tourisme à la planification des parcs industriels, des villes intelligentes, de la logistique et de l'innovation.

Hô Chi Minh-Ville peut promouvoir le développement de nouveaux modèles touristiques, proposés par de nombreuses entreprises, qui l'associent au développement de produits commerciaux et touristiques à proximité des zones urbaines pour les hommes d'affaires et les entreprises. Par exemple, ce sont le modèle du tourisme de santé, les itinéraires de villégiature en mer, en montagne et en forêt reliés par des autoroutes, les tours écotouristiques en expériences à Cân Gio ou Côn Dao, combinées aux complexes hôteliers haut de gamme de Long Hai.

"Hô Chi Minh-Ville doit développer des infrastructures et des connexions synchronisées pour ouvrir des modèles touristiques et devenir "une principale station de transit touristique" à grande échelle au Vietnam", a expliqué le directeur d'une entreprise touristique à Hô Chi Minh-Ville.

Pour sa part, le docteur Duong Duc Minh, directeur adjoint de l'Institut municipal de recherche sur le développement économique et touristique, a déclaré que le tourisme à Hô Chi Minh-Ville manquait d'une vision spatiale dynamique, notamment de complexes de loisirs interconnectés entre les espaces de villégiature et les lieux commerciaux pour favoriser les dépenses durables.

"Hô Chi Minh-Ville ne manque pas de ressources touristiques, mais elle manque d'un cadre d'idées et d'une motivation d'investissement pour intégrer ces ressources dans des pôles fonctionnels compétitifs à l'échelle internationale. L'espace touristique actuel n'est plus seulement une destination, mais doit être renouvelé sous forme d'intégration entre résidents, touristes, commerce, culture, technologie, industrie et commerce", a analysé Duong Duc Minh.

Cet expert en tourisme a expliqué que l'organisation des trois pôles (industrie, commerce et tourisme) en un écosystème synergique crée des pôles fonctionnels dynamiques, capables d’intégrer les valeurs et de s'adapter aux exigences du modèle de ville créative.

M. Duong Duc Minh a ajouté : "Cela renforce non seulement les ressources du développement, mais aussi la vitalité de la mégapole en tant que destination touristique créative de premier plan dans la région, où convergent les valeurs culturelles, les capacités technologiques, les flux commerciaux et les expériences touristiques enrichissantes."

Pour lever les freins actuels au tourisme à Hô Chi Minh-Ville, M. Duong Duc Minh a souligné la nécessité d'adopter une stratégie d'investigation et d'évaluation des ressources, de classification, de labellisation et de restructuration urgente des ressources humaines. Car, selon l'expert, les professionnels du tourisme ne se limitent pas à fournir des services, mais doivent devenir des créateurs d'expériences, créant un vivier de travailleurs flexibles entre les espaces commerciaux, industriels et touristiques…

"Les produits touristiques de la nouvelle Hô Chi Minh-Ville doivent être structurés selon un mécanisme à deux niveaux : répondre aux besoins spécifiques des touristes et créer un attrait pour orienter les dépenses fortes. À partir de là, il est possible de former des clusters fonctionnels capables de fonctionner efficacement dans un réseau de développement interdisciplinaire, contribuant à la résilience économique de la super-ville créative", a conclu M. Duong Duc Minh.

