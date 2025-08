Le Vietnam, deuxième pays le moins cher d’Asie du Sud-Est selon Time Out

Le Vietnam, reconnu par Time Out comme le deuxième pays le moins cher d’Asie du Sud-Est, séduit les voyageurs à petit budget. Avec 40 £ par jour, il offre repas, hébergement et aventures inoubliables, selon la journaliste Lola Méndez.

Photo : VNA/CVN

Dans un récent article publié dans dans le célèbre magazine britannique Time Out, la journaliste Lola Méndez met en lumière le Vietnam et le Laos comme deux joyaux d’Asie du Sud-Est où il est possible de voyager confortablement à petit prix. Son constat s’appuie sur cinq années passées à explorer la région, sac au dos. "L’Asie du Sud-Est est une destination rêvée pour les voyageurs à budget limité. Avec moins de 40 livres sterling par jour (environ 1,4 million de dôngs vietnamiens), on peut bien manger, bien dormir et vivre des expériences riches et variées", écrit-elle.

Le Laos, numéro un du voyage économique

Selon Méndez, le Laos est le pays le moins cher de la région, avec un budget moyen de 12 livres par jour (environ 420.000 dôngs).

À Luang Prabang ou Vientiane, des chambres sont accessibles dès 110.000 dôngs/nuit, tandis qu’à Vang Vieng, les prix peuvent descendre à 50.000 dôngs. Les repas de rue, comme le riz gluant au porc grillé, ne coûtent souvent pas plus de 20.000 dôngs.

Les déplacements entre villes - en bus, en train ou à moto - restent également très abordables.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam est, selon la journaliste, le deuxième pays le moins cher d’Asie du Sud-Est, tout en offrant des expériences touristiques exceptionnelles. Le coût moyen d’un séjour y est d’environ 15 livres par jour (près de 530.000 dôngs). "On peut savourer un délicieux bánh mì pour moins de 25.000 dôngs, et passer la nuit dans une auberge bien notée (note de 8 ou plus sur Booking.com) pour seulement 80.000 dôngs", précise la journaliste.

Elle indique également qu’avec 100.000 dôngs, les visiteurs peuvent acheter un billet pour un spectacle de marionnettes sur l’eau traditionnel. De nombreux temples et musées sont gratuits à visiter.

Le Vietnam dispose en outre d’un réseau de transport pratique et de tarifs abordables, avec des prix inférieurs à 14.000 dôngs pour les transports publics. Un billet de train de Hanoï à Huê coûte un peu plus de 700.000 dôngs.

Outre le Laos et le Vietnam, Lola Méndez recommande aussi le Cambodge, la Malaisie, l’Indonésie et la Thaïlande. Dans cette dernière, le budget quotidien moyen s’élève à 24 livres (environ 850.000 dôngs), les îles étant plus onéreuses que Bangkok ou Chiang Mai.

En revanche, elle souligne que les coûts de voyage au Timor oriental et à Singapour sont nettement plus élevés.

Une experte reconnue du voyage durable

Journaliste d’origine uruguayenne ayant parcouru plus de 90 pays, Lola Méndez est spécialisée dans les questions de voyage, de culture et de durabilité. Ses articles ont été publiés dans des médias de renom tels que The Washington Post, National Geographic ou USA Today.

Xuân Hoàng/CVN