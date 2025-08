Hanoï fait le plein de touristes pour la Fête nationale

Entre beauté traditionnelle et modernité vibrante, Hanoï émerge comme une destination touristique de choix notamment pour les Vietnamiens d’outre-mer impatients d’assister aux défilés et aux festivités de la Fête nationale (2 septembre).

>> Hanoï cherche à séduire les touristes internationaux

>> Les Telegraph Travel Awards couronnent Hanoï parmi les meilleures villes du monde

Photo : VNA/CVN

Les agences de voyages de Hô Chi Minh-Ville ont constaté une forte augmentation des réservations de circuits à l’approche de la Fête nationale (2 septembre). De grands voyagistes tels que Saigontourist, BenThanh Tourist, Du lich Viet et Vietluxtour ont confirmé l’essor de la demande de voyages, malgré le pic de la saison estivale 2025.

Doàn Thi Thanh Trà, directrice générale adjointe de Saigontourist, a expliqué que la popularité du défilé avait incité l’entreprise à revoir à deux reprises ses plans de voyages afin de répondre à l’augmentation des réservations.

Elle a révélé que la forte augmentation du nombre de Vietnamiens de retour de pays comme l’Australie, l’Allemagne et les États-Unis était à l’origine d’une grande partie de cette demande, jusqu’à 80% des clients étant issus de ces groupes.

La Fête nationale du Vietnam, dernière fête de 2025, durera quatre jours, du 30 août au 2 septembre. La pause de quatre jours offre aux voyageurs une variété d’options, allant des circuits courts d’un à trois jours aux itinéraires plus longs de quatre à six jours.

Grande célébration

À Hanoï, la grande célébration, le défilé militaire et la marche pour le 80e anniversaire de la Révolution d’août et de la Fête nationale débuteront le matin du 2 septembre auxquels participeront jusqu’à 30.000 personnes. Des feux d’artifice seront tirés sur cinq sites, le soir du 2 septembre.

Trân Phuong Linh, de BenThanh Tourist, a expliqué que la compagnie avait lancé plus de 30 programmes touristiques nationaux et internationaux à des prix compétitifs pour répondre à la demande croissante.

Les itinéraires populaires incluent Hanoï - Ninh Binh - Tràng An et Hanoï - Ha Long, avec des programmes de quatre jours permettant aux touristes de profiter de deux nuits dans la capitale, de visiter des destinations emblématiques du nord et d’une journée libre pour s’imprégner du charme automnal de Hanoï et participer aux festivités de la Fête nationale.

Elle a également conseillé aux voyageurs de réserver leurs chambres d’hôtel et leurs vols à l’avance, car les prix devraient flamber et les disponibilités pourraient se raréfier à l’approche des fêtes.

Photo : VNA/CVN

Selon Pham Anh Vu, directeur général adjoint de Du lich Viêt, les prix des vols et des hôtels sur la ligne Hô Chi Minh-Ville - Hanoï ont déjà triplé dans certains cas, et de nombreux hôtels de la capitale affichent complet.

La forte demande pour se rendre à Hanoi afin d’assister au défilé entraîne l’affichage de nombreux hôtels complets à l’avance. Les touristes doivent donc réserver leurs chambres et leurs billets d’avion au plus vite, a-t-il souligné.

Selon le Service municipal du tourisme, au cours des six premiers mois de 2025, Hanoï a accueilli plus de 15,5 millions de visiteurs, soit une hausse de 11,8% par rapport à la même période 2024. Les arrivées de touristes internationaux ont bondi de 21,8%, à 3,66 millions, tandis que celles de touristes nationaux ont progressé de 9%, à 11,9 millions.

Outre les signaux positifs du marché intérieur, certaines agences de voyages ont constaté une évolution des habitudes de voyage internationales. Les troubles à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge ont poussé de nombreux voyageurs à annuler ou à reporter leurs voyages dans ces pays.

Des destinations comme Singapour, la Malaisie, la Chine, Taïwan (Chine), la République de Corée et le Japon attirent désormais davantage l’attention grâce à des procédures d’entrée simplifiées et des prix abordables.

VNA/CVN