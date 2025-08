Le Vietnam accueille 12,2 millions de visiteurs internationaux en sept mois

>> Stimuler la croissance du tourisme vietnamien grâce au marché russe

>> Hanoï cherche à séduire les touristes internationaux

>> Hô Chi Minh-Ville : 700.000 touristes étrangers en un mois après la fusion administrative

Photo : VNA/CVN

Bien que juillet soit traditionnellement une période creuse pour le tourisme international, le nombre d’arrivées a tout de même augmenté de 6,8% par rapport à juin 2025. Notamment, les arrivées en provenance d’Europe ont bondi de 38%. Cette croissance significative s’explique par l’assouplissement des politiques de visa et par les campagnes de promotion touristique menées conjointement par l’Administration nationale du tourisme et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme dans six pays européens : France, Italie, Suisse, Pologne, République tchèque et Allemagne.

En termes de moyens d’entrée, 10,4 millions de visiteurs ont voyagé par voie aérienne, représentant 85,1% du total et une hausse de 23,8% sur un an. Le transport terrestre a enregistré 1,6 million d’entrées (13,4%, +15,8%) tandis que le transport maritime a accueilli 183.900 visiteurs (1,5%, +11,1%).

Parmi les marchés émetteurs, la Chine reste en tête avec 3,1 millions de visiteurs, soit 25,5% du total, suivie par la République de Corée avec 2,5 millions (20,5%). Viennent ensuite Taïwan (Chine) avec 737.000 visiteurs, les États-Unis, 522.000 visiteurs et le Japon, 380.000 visiteurs. Le top 10 comprend également le Cambodge, l’Inde, l’Australie, la Russie et la Malaisie. La Russie est actuellement le principal marché européen du tourisme au Vietnam, occupant la neuvième place dans le classement général.

VNA/CVN