Le tourisme croît et fleure bon le Delta du Mékong après les fusions de provinces

Les provinces du Delta du Mékong capitalisent sur leurs riches ressources naturelles et culturelles pour développer le tourisme et profitent de la dynamique des récentes fusions administratives pour transformer la région en un pôle touristique majeur du Sud.

Photo : VNA/CVN

Selon l’Association du tourisme du Delta du Mékong, la région a accueilli plus de 35 millions de touristes au premier semestre 2025, soit un bond de 17,6% en glissement annuel. Parmi eux, plus de deux millions étaient des touristes internationaux. Les recettes touristiques ont dépassé les 53.800 milliards de dôngs (2,1 milliards de dollars), soit une hausse de 54,5% par rapport à la même période 2024.

L’un des principaux moteurs de cette croissance est la mise en œuvre effective de la résolution n°82 du gouvernement, publiée le 18 mai 2023, sur les tâches et solutions essentieles pour promouvoir une reprise rapide et un développement efficace et durable du tourisme.

Les associations touristiques locales ont collaboré avec les autorités pour évaluer et reconnaître 29 nouvelles destinations touristiques exceptionnelles, portant leur nombre total à 63.

De nouveaux circuits interprovinciaux, tels que le "Circuit des vergers des quatre saisons" (Tiên Giang - Vinh Long - Cân Tho) et le "Voyage des voies navigables et des villages artisanaux" (Sa Dec - Long Xuyên - Cai Rang), contribuent à diversifier l’offre de voyages.

Photo : VNA/CVN

Les itinéraires écotouristiques mettant en avant les expériences agricoles ont également gagné en popularité. Le site écotouristique de Côn Én à An Giang est un exemple de réussite récente.

Conçu pour harmoniser architecture rustique et paysages naturels, le site n’a cessé de gagner en popularité depuis son ouverture en 2020. En 2024, il a été reconnu comme une destination touristique de premier plan dans le delta.

Sa directrice Nguyên Thi Ngoc Yên, a déclaré que le site développe continuellement des produits de tourisme vert pour répondre aux attentes croissantes des visiteurs.

La récente fusion de la ville de Cân Tho avec les provinces de Hâu Giang et Soc Trang a créé un écosystème touristique dynamique englobant tourisme balnéaire, culture fluviale, marchés flottants, vergers, festivals traditionnels, cuisine locale et artisanat traditionnel. Cette intégration a renforcé l’attrait de Cân Tho en tant que plaque tournante du delta.

Afin de stimuler davantage le secteur, le Département de la culture, des sports et du tourisme de Cân Tho déploie des programmes d’incitation pour les visiteurs, aide les entreprises de voyage à développer de nouvelles destinations et organise des événements culturels et touristiques majeurs pour améliorer l’expérience des visiteurs et répondre aux ambitions de croissance de la ville.

Stimuler les investissements et les liens interprovinciaux

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre des efforts visant à tirer parti de la reprise du tourisme post-COVID, les autorités locales intensifient également leurs activités de promotion et d’investissement.

Nguyên Van Bay, directeur du Service de la culture, des sports et du tourisme de Cân Tho, a déclaré que la ville réexaminait les résolutions de développement touristique des anciennes provinces de Hâu Giang et Soc Trang afin d’élaborer une stratégie touristique unifiée. Des sites à fort potentiel comme Lung Ngoc Hoàng et Nông truong mùa Xuân sont prioritaires pour les investissements.

Parallèlement, des efforts sont déployés pour optimiser les atouts naturels de la région et développer des produits écotouristiques fluviaux distinctifs. Le département prévoit également de renforcer les partenariats avec les localités environnantes afin de positionner Cân Tho comme pôle touristique régional.

L’Association du tourisme du Delta du Mékong vise à atteindre son objectif de croissance de 12% d’ici 2025 grâce à un marketing renforcé, des investissements dans les infrastructures, la modernisation des services et la transformation numérique. Son vice-président Lê Thanh Phong a fait savoir que l’association mettait également l’accent sur la formation professionnelle et l’amélioration des systèmes de données touristiques.

"Grâce aux atouts touristiques uniques de la région, à ses offres de qualité et à l’étroite collaboration entre les gouvernements locaux, les entreprises et les organisations, nous sommes convaincus que le tourisme dans le delta poursuivra sa croissance rapide et durable", a-t-il déclaré.

Cao Thi Ngoc Lan, vice-présidente de l’Association du tourisme du Vietnam, a déclaré que le tourisme devient de plus en plus vital pour la croissance économique et la préservation culturelle du pays. Elle a appelé l’Association du tourisme du delta du Mékong à accélérer la transformation numérique, à privilégier le tourisme vert et communautaire et à identifier les produits touristiques phares.

Elle a également exhorté le Delta du Mékong à améliorer sa planification conformément au nouveau statut administratif et à se concentrer sur la création d’itinéraires touristiques distinctifs mettant en valeur l’identité culturelle de la région. "Nous devons proposer des expériences attrayantes et abordables qui mettent en valeur la gentillesse des habitants et la richesse du patrimoine du delta."

Grâce à une coordination continue entre les agences gouvernementales, le secteur privé et les associations touristiques, le Delta du Mékong est en passe de renforcer sa position sur la carte touristique nationale et internationale.

VNA/CVN