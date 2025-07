Ligne ferroviaire à grande vitesse Nord - Sud : perspectives et défis

Les entreprises privées vietnamiennes entrent dans une phase de forte dynamique pour s'impliquer profondément dans le méga projet de chemin de fer à grande vitesse Nord - Sud, d’une valeur de plus de 67 milliards de dollars.

Ce projet de chemin de fer ouvre un nouveau chapitre pour les entreprises vietnamiennes. Ce n’est pas seulement une opportunité de croissance, mais aussi un défi en termes de capacités, de technologies et de mentalité de coopération stratégique. Si elles réussissent ce "test", les entreprises vietnamiennes franchiront une étape majeure, non seulement sur le marché national, mais seront également suffisamment compétitives pour s’imposer dans la chaîne de valeur mondiale.

Début mai 2025, la société par actions VinSpeed Investment - entreprise créée par Vingroup - est devenue la première à proposer d’investir dans l’intégralité de la ligne du chemin de fer à grande vitesse Nord - Sud sous la forme d’un partenariat public-privé (PPP). Avec un engagement d’investissement total d’environ 1,5 à 1,6 million de milliards de dôngs, dont 20% en fonds propres, VinSpeed a demandé à l’État un prêt à taux zéro sur 35 ans pour la partie restante, sans prendre en compte les coûts de défrichement et d’expropriation.

Au-delà de l’infrastructure, VinSpeed vise à construire une chaîne de valeur complète pour le chemin de fer à grande vitesse : fabrication des voitures, équipements de signalisation, développement urbain autour des gares selon le modèle TOD (Transit Oriented Development) - tirant parti des atouts immobiliers issus de l’écosystème Vingroup. Le TOD est un modèle de développement urbain axé sur les transports en commun, où les zones résidentielles, commerciales et de services sont planifiées autour de grands pôles de transit, comme les gares ferroviaires.

Affirmer la capacité du secteur privé

Le groupe Truong Hai (THACO) a également officiellement soumis une proposition pour participer à l’investissement à ce projet.

Afin de participer à ce projet, les groupe vietnamien Hoà Phat et allemand SMS ont signé un contrat pour la fourniture de technologies et d’une ligne de production d’acier pour rails et profilés, d’une capacité de 700.000 tonnes par an. L’installation de la chaîne de production devrait être achevée en 20 mois, avec la sortie du premier produit prévue au premier trimestre 2027. De nouveaux produits de Hoà Phat sont destinés aux projets ferroviaires clés nationaux ainsi qu’à l’exportation sur les marchés internationaux.

Le président du groupe Hoà Phat, Trân Dinh Long, déclare que le groupe investit dans cette usine pour optimiser la chaîne de production et en même temps mettre en œuvre son engagement auprès du gouvernement de fabriquer et fournir des produits en acier destinés aux projets de chemin de fer à grande vitesse et autres projets nationaux de pointe.

Il a également souligné que ce projet représente une "opportunité unique en 1.000 ans" pour le Vietnam de développer son industrie ferroviaire.

Par ailleurs, le consortium Mekolor - Great USA s’engage à mobiliser de manière autonome 100 milliards de dollars et propose d’achever la ligne en cinq ans. La société Thang Long Quôc Gia a également déposé ses dossiers préliminaires.

De nombreux grands entrepreneurs tels que Dèo Ca, Fecon, Lizen… préparent activement leurs ressources en personnel, technologies de signalisation, travaux souterrains et transfert d’équipements pour être prêts à intervenir sur différentes composantes du projet.

Opportunités de compagnies publiques

Récemment, la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) - une entreprise publique opérant principalement dans le secteur ferroviaire - a soumis aux services compétents le projet de construction du complexe industriel ferroviaire.

Conformément à ce projet, VNR a défini une feuille de route pour participer à l’assemblage des trains EMU (trains électriques à plusieurs voitures) selon des contrats d’achat et de transfert de technologie.

D’ici 2035, l’objectif est de maîtriser la technologie d’assemblage et d’augmenter progressivement le taux de localisations à 20%. Pour la période 2040-2050, le complexe vise à atteindre un taux de localisation de 80% pour les trains EMU et la production de pièces détachées servant à l’exploitation et à l’entretien de la cette ligne.

Lors de la 9ᵉ session de la XVᵉ législature, l’Assemblée nationale (AN) a adopté la Loi sur les chemins de fer (modifiée), intégrant de nombreuses politiques spécifiques visant à promouvoir le développement du secteur ferroviaire et à encourager la participation des entreprises privées dans les investissements.

En novembre 2024, l’AN a approuvé la politique d’investissement du projet de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud. D’une longueur de 1.541 km, cette ligne reliera la gare de Ngoc Hôi à Hanoï à celle de Thu Thiêm à Hô Chi Minh-Ville, traversant plusieurs villes et provinces.

Le projet de chemin de fer à grande vitesse Nord-Sud constituera un "test" global pour les capacités du secteur privé vietnamien - allant des compétences financières et technologiques à l’organisation, l’exploitation et la garantie d’une sécurité absolue.

