Croisières internationales : Khanh Hoà en plein essor avec un afflux de touristes étrangers

À Khanh Hoà, les visiteurs ont notamment visité les tours Chams de Ponagar, la pagode Long Son et participé à des activités culturelles au village artisanal de Truong Son.

Le soir du même jour, le navire a quitté Cam Ranh pour la prochaine destination à Hô Chi Minh-Ville.

Selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, Khanh Hoà a accueilli, depuis le début de l'année, 16 croisières internationales transportant plus de 19.000 touristes venus découvrir les paysages pittoresques et les sites culturels, religieux et artistiques emblématiques de la province, ainsi que savourer la cuisine locale et participer à des activités touristiques.

D'ici fin 2025, Khanh Hoà devrait accueillir quatre navires de croisière supplémentaires transportant environ 12.000 visiteurs. Cela reflète la dynamique positive de la reprise et du développement du tourisme de croisière dans la province, suite au transfert des arrivées de croisières du port de Nha Trang vers le port international de Cam Ranh, dans le cadre des travaux de rénovation et de modernisation en cours.

Depuis le début de l’année, la province de Khanh Hoà a accueilli 10,8 millions de visiteurs, dont plus de 3,2 millions d'étrangers. Les recettes touristiques totales se sont élevées à 42.379 milliards de dôngs, soit environ 1,61 milliard de dollars.

