Les coins secrets de Dà Nang que peu connaissent

Dà Nang est une destination bien connue des passionnés de voyage. Pourtant, il est possible de redécouvrir cette ville du Centre sous un nouvel angle à travers des sites sauvages et moins fréquentés, où les touristes peuvent se plonger dans la nature et s’éloigner du tumulte urbain.

Lorsqu’on évoque Dà Nang (Centre), on pense immédiatement à la plage de My Khê, à Bà Nà Hills ou au pont du Dragon (Câu Rông). Pourtant, cette charmante ville côtière recèle bien d’autres trésors encore discrets.

Ghênh Bàng

Ghênh Bàng est un site naturel remarquable mais encore méconnu. Situé sur la péninsule de Son Trà, dans le quartier éponyme, à environ 20 km du centre-ville, ce lieu est facilement accessible. Le trajet en lui-même est une véritable escapade, avec la mer scintillante qui se dévoile peu à peu au détour des virages.

La première impression en arrivant à la plage de Ghênh Bàng, ce sont ces blocs de roche épars, aux formes irrégulières, qui émergent de l’eau limpide et composent un paysage à la fois sauvage et poétique.

Les visiteurs ne manquent pas l’occasion de pratiquer la plongée avec masque et tuba pour admirer les coraux. Sous la surface marine, les récifs coralliens et les bancs de poissons colorés animent un monde sous-marin aussi fascinant qu’éblouissant.

Plage de Non Nuoc

Autre suggestion incontournable à Dà Nang : la plage de Non Nuoc se trouve dans le quartier de Ngu Hành Son. En 2005, le magazine américain Forbes l’a classée parmi les six plus belles plages du monde.

Située à seulement 8 km du centre-ville, elle est facilement accessible, quel que soit le moyen de transport. Bien qu’elle ait été développée pour le tourisme, la plage de Non Nuoc reste bien moins fréquentée que celle de My Khê et a su préserver son caractère naturel et sauvage.

Les touristes y sont éblouis par l’étendue de sable blanc et fin qui longe la mer sur près de 5 km, dessinant un rivage en forme de courbe douce et gracieuse. Bordée de cocotiers se balançant au gré du vent, Non Nuoc offre une atmosphère paisible, renforcée par une mer calme aux vagues douces, grâce à l’abri naturel du site.

La plage propose également une variété d’activités nautiques pour les amateurs de sensations fortes : surf, parachute ascensionnel, jet-ski, entre autres.

Phare de Tiên Sa

Un autre lieu encore discret aux yeux des touristes est le phare de Tiên Sa, lui aussi situé sur la péninsule de Son Trà, à un peu plus de 25 km du centre-ville. Construit par les Français en 1902, il s’agit de l’un des phares les plus anciens de Dà Nang.

Haut de 15,6 m, ce phare affiche une architecture typiquement française, avec ses teintes jaune et blanche qui attirent le regard dès le premier coup d’œil. Marqué par le passage du temps, cet édifice est devenu un spot photo très prisé des visiteurs en quête d’authenticité.

Face à l’immensité bleue de la mer, sous un ciel clair et lumineux, entourés de la verdure bruissant au vent, les voyageurs se sentent transportés loin du tumulte de la ville. Depuis son sommet, le panorama sur la péninsule de Son Trà est tout simplement spectaculaire. Depuis des décennies, ce phare guide les pêcheurs locaux en mer, leur assurant sécurité et orientation. Aujourd’hui, il offre également un point de vue unique pour admirer Dà Nang sous un autre angle.

Cascade de Ba Do Phot

À environ 50 km à l’ouest du centre-ville, la cascade de Ba Do Phot se trouve dans la commune de Hoà Vang, au cœur de la chaîne de montagnes relevant du massif du mont Chúa. Situé à une altitude d’environ 1.000 m au-dessus du niveau de la mer, ce site bénéficie d’un climat frais toute l’année et d’un écosystème riche et diversifié.

La cascade fut nommée “Ba Do Phot” par les Français lors de leurs repérages en vue de la construction de la station de villégiature de Bà Nà. Bien que le nom d’origine en français se soit perdu, sa transcription phonétique “Ba Do Phot” est restée en usage jusqu’à aujourd’hui. Tandis que Bà Nà Hills est devenue une destination touristique de renommée internationale, la cascade, quant à elle, a su préserver sa beauté sauvage, avec son ruisseau murmurant, ses formations rocheuses naturelles et sa forêt dense.

Ce lieu séduit de nombreux jeunes amateurs d’aventure, qui en font une destination de trekking idéale pour les week-ends, à la recherche de la paix au cœur de la nature.

