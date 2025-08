L’intelligence artificielle révolutionne le tourisme au Vietnam

De plus en plus d’entreprises touristiques au Vietnam adoptent l’intelligence artificielle (IA) afin de personnaliser l’expérience des voyageurs et réduire les coûts d’exploitation.

Huynh Phan Phuong Hoang, directrice générale adjointe de Vietravel, a indiqué que l’entreprise utilise l’IA dans trois domaines principaux : la publicité, l’analyse des données clients et le conseil en réservation de circuits.

"Les chatbots et assistants virtuels permettent de conseiller sur les itinéraires, de réserver des circuits et de répondre aux questions 24h/24 sur plusieurs plateformes. L’IA optimise les campagnes publicitaires, cible les bons clients, et analyse les données pour proposer des circuits personnalisés. Les résultats sont clairs : baisse des coûts et amélioration de l’expérience client", a-t-elle déclaré.

À l’hôtel Vias de Vung Tàu, Nguyên Thi Thanh Hà, directrice marketing, a indiqué : "Nous utilisons des chatbots pour répondre en ligne. Il n’est plus nécessaire d’avoir du personnel pour traiter plus de 50% des questions fréquentes. Les chatbots allègent la charge de travail, augmentent l’interaction avec les clients et ont contribué à une hausse de 10% du chiffre d’affaires des ventes directes".

Elle a ajouté que les assistants virtuels ont l’avantage de pouvoir communiquer dans plusieurs langues - un défi majeur pour le personnel face aux touristes internationaux.

À Dà Nang, N.T. Mai, propriétaire d’un hôtel et d’un restaurant, a expliqué que, auparavant, la promotion visuelle nécessitait de faire appel à des services professionnels de tournage et de montage, pour un coût de 30 à 40 millions de dôngs. Désormais, avec l’IA, des vidéos et visuels attrayants peuvent être générés en quelques minutes, pour un coût de seulement 300.000 à 500.000 dôngs, à condition de disposer d’un employé compétent en technologie.

Son établissement utilise également l’IA pour gérer les réservations, ajuster les prix en temps réel, fournir des devis automatiques et prévoir le nombre de clients, ce qui a permis de réduire de 30% le personnel à partir de fin 2024.

Selon l’Association vietnamienne du tourisme, la tendance principale en 2025 sera le développement de modèles d’hébergement intégrant technologies et nouvelles normes de service. Les entreprises doivent s’adapter en adoptant l’IA.

D’après McKinsey, l’IA générative pourrait générer une valeur annuelle de 2.000 à 4.000 milliards de dollars pour les industries dans le monde.

IA : aider les visiteurs à recommander des destinations

Le marché mondial de l’IA dans le tourisme devrait passer de 92,46 milliards de dollars en 2023 à plus de 397 milliards de dollars d’ici 2028, avec un taux de croissance annuel moyen de 33,9%.

Au Vietnam, une enquête de Booking.com révèle que 50% des voyageurs vietnamiens font confiance à l’IA pour recommander des destinations, et 67% l’utiliseraient pour planifier leurs itinéraires.

Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que le tourisme intelligent n’est plus un choix, mais une condition essentielle pour l’adaptation et le développement du secteur. "Hô Chi Minh-Ville vise à construire un écosystème de tourisme intelligent intégrant des technologies de pointe", a-t-il précisé. Cependant, selon lui, l’IA ne pourra atteindre son plein potentiel sans un écosystème de collaboration intersectorielle.

"Le Service du tourisme favorisera la connexion entre les secteurs de l’hébergement, du transport, de la culture, de la santé et de la finance ; et accompagnera les entreprises ainsi que les start-up technologiques afin de bâtir un secteur touristique harmonieux, alliant valeurs économiques, culturelles et sociales", a-t-il souligné.

