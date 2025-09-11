Thanh Hoa lance la restauration de la citadelle de la dynastie des Hô

La province de Thanh Hoa (Centre) grave l’histoire dans le marbre en lançant un projet de préservation et de restauration de la citadelle de la dynastie des Hô, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, d’un montant de 354 milliards de dôngs (13,5 millions de dollars américains).

Ce financement marque la première phase d’un plan en deux étapes approuvé par la province pour restaurer et développer la citadelle afin d’en faire une destination touristique culturelle incontournable au Vietnam et dans la région.

Photo : VNA/CVN

Selon les annales historiques disponibles, sa construction n’a pris que trois mois, de janvier à mars 1397, par Hô Quy Ly qui était alors le Premier ministre de l’empereur Trân Thuân Tông (1388-1398), avant de régner à son tour de 1400 à 1407. Au début, elle est la capitale du Dai Viêt durant les dernières années de la dynastie des Trân, puis du Dai Ngu sous la brève dynastie des Hô.

Entourée de profonds fossés, la citadelle des Hô est la seule citadelle vietnamienne bâtie en pierres de taille, à la forme rectangulaire 900 m x 800 m. Elle est dotée de quatre portes en pleine voûte situées aux quatre points cardinaux, celle au sud étant la porte principale avec trois passages. Ses remparts de granit vert sont haut de cinq à six mètres en moyenne, mais atteignent dix mètres en certains points, et d’une épaisseur de trois mètres.

Sa particularité est son appareillage monolithique constitué de bloc de pierres de 1,5 mètre de long et d’un mètre de haut dont le poids est de dix à 20 tonnes, étroitement assemblés sans aucune mortier ou autre liant. La citadelle abritait de magnifiques ouvrages dont les Palais Hoàng Nguyên, Diên Tho et Dông Cung, les montagnes Tho Ky et Duc Tuong, le lac Duc Thuy... En raison des outrages du temps et des guerres, il ne reste plus qu’une partie de l’enceinte et ses quatre portes.

Reconnue par l’UNESCO comme site du patrimoine culturel mondial le 27 juin 2011, la citadelle est considérée comme un exemple exceptionnel du nouveau style de ville impériale d’Asie du Sud-Est.

La première phase du projet, qui s’étendra de 2025 à 2027, se concentrera sur la modernisation de zones clés, notamment la citadelle intérieure, le palais Hoàng Nguyên, le système de tranchées d’eau de Hào Thành et les infrastructures environnantes.

"Protéger la citadelle est non seulement une tâche urgente, mais cela contribue également à affirmer l’engagement de la province de Thanh Hóa et du Vietnam dans la préservation et la promotion des valeurs culturelles humaines", a déclaré Nguyên Van Long, directeur adjoint du Centre de préservation de la citadelle de la dynastie des Hô.

Des siècles d’usure naturelle et de changements historiques ont rendu certaines parties de la citadelle nécessitant une attention urgente. La restauration vise à soutenir un tourisme durable et à valoriser le site comme destination culturelle et historique pour les visiteurs nationaux et internationaux.

Une fois les travaux terminés, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a demandé à la province de Thanh Hoa de soumettre un rapport à la Commission Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO.

La commission finalisera ensuite la documentation et enverra une note diplomatique au Centre du patrimoine mondial - une étape clé pour garantir la transparence et remplir les obligations internationales du Vietnam en matière de protection du patrimoine.

VNA/CVN