Thaïlande : des plages de l'île de Phuket polluées par une marée noire

Le Sealloyd Arc, battant pavillon panaméen, a coulé au large de Phuket (Sud) le 7 février alors qu'il faisait route vers Chittagong au Bangladesh, déversant environ 1.700 litres de pétrole, ont indiqué les autorités thaïlandaises. Les résidus coagulés ont commencé à s'échouer sur la plage de Ya Nui, ainsi que sur quelques petites îles tout au sud de la province de Phuket, a déclaré le député local Chalermpong Saengdee. Le pétrole a aussi souillé la plage Banana Beach de la petite île de Ko He, une destination prisée des touristes qui font le tour des îles à la recherche d'eaux cristallines, et devrait continuer à se répandre, a-t-il ajouté.

APS/VNA/CVN