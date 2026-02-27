icon search
Thaïlande : des plages de l'île de Phuket polluées par une marée noire

Une marée noire provoquée par le naufrage d'un cargo dans l'océan Indien atteint plusieurs plages immaculées de Phuket, la plus célèbre île touristique de Thaïlande, a indiqué vendredi 27 février un élu local, cité par des médias.

Le Sealloyd Arc, battant pavillon panaméen, a coulé au large de Phuket (Sud) le 7 février alors qu'il faisait route vers Chittagong au Bangladesh, déversant environ 1.700 litres de pétrole, ont indiqué les autorités thaïlandaises. Les résidus coagulés ont commencé à s'échouer sur la plage de Ya Nui, ainsi que sur quelques petites îles tout au sud de la province de Phuket, a déclaré le député local Chalermpong Saengdee. Le pétrole a aussi souillé la plage Banana Beach de la petite île de Ko He, une destination prisée des touristes qui font le tour des îles à la recherche d'eaux cristallines, et devrait continuer à se répandre, a-t-il ajouté.

