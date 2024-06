Singapour

Le nettoyage de la marée noire à Sentosa prendra trois mois

La ministre singapourienne du Développement durable et de l'Environnement, Grace Fu, a déclaré lundi 24 juin qu'il faudrait trois mois pour achever le nettoyage des marées noires sur les plages de Tanjong et Palawan, dans la station balnéaire de Sentosa à Singapour.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon l'Autorité maritime et portuaire de Singapour, des organisations publiques et privées ont déployé plus de 700 personnes pour l'opération de nettoyage. Ils ont collecté 550 tonnes de sable et de débris imbibés de pétrole sur les plages touchées.

Grace Fu a déclaré que la réponse de nettoyage au cours de la prochaine phase se concentrera sur l'élimination des restes de pétrole piégés dans certaines zones qui ne sont pas facilement accessibles, telles que les brise-lames et les digues rocheuses.

Elle a noté que l'autorité surveillait les impacts à plus long terme sur les sites sensibles à la biodiversité.

La marée noire s'est produite le 14 juin après une collision entre une drague battant pavillon néerlandais et un navire avitailleur battant pavillon singapourien.

Le pétrole s'est répandu dans les régions de la côte sud de Singapour, notamment à Sentosa, ainsi que sur des plages et parcs de Singapour, affectant ainsi les activités de divertissement.

L'incident a également affecté la vie des gens, certaines personnes de Sentosa Cove ayant été forcées de quitter leur domicile le 15 juin en raison d'une odeur désagréable. Les entreprises de croisière ont aussi subi des pertes.

VNA/CVN