La Thaïlande élit son nouveau président du Parlement

Sophon Saram, du parti Bhumjaithai, a été élu dimanche 15 mars président de la Chambre des représentants, fonction qui combine les deux prérogatives de président de l'Assemblée nationale thaïlandaise. Il a battu Parit Wacharasindhu, du Parti du peuple, lors d'un vote à bulletin secret organisé durant la première séance de la nouvelle chambre basse du pays.

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Photo : nationthailand/CVN

Le vote, à bulletin secret, a permis à Sophon d'obtenir 289 voix, contre 123 pour Parit, a annoncé le président par intérim, Pairoj Lohsunthorn. On a dénombré 80 abstentions et 5 bulletins nuls.

Après la cérémonie royale d'ouverture du Parlement le 14 mars, la Chambre des représentants s'est réunie le 15 mars pour sa 27e législature, première session extraordinaire de l'année.

L'ordre du jour principal était l'élection du Président de la Chambre des représentants, du Premier vice-président et du Deuxième vice-président. Pairoj Lohsuntorn, député de 90 ans du parti Pheu Thai et doyen de la Chambre, assurait la présidence de séance par intérim.

Au cours de cette séance, deux noms furent proposés pour l'élection du président de la Chambre : Sophon Saram, député du parti Bhumjaithai, et Parit Wacharasindhu, député du Parti du Peuple.

Les 497 députés présents, sur un total de 498, procédèrent ensuite au vote à bulletin secret.

VNA/CVN