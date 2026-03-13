La Thaïlande fixe la date d'ouverture de la nouvelle session parlementaire

Le Parlement thaïlandais nouvellement élu tiendra sa première session le 15 mars. À l'ordre du jour figurent notamment la prestation de serment des députés et l'élection du président et des vice-présidents de l'Assemblée nationale.

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Photo : Reuters/CVN



Le Secrétariat de la Chambre des représentants ouvrira la séance à 9h00 ce jour-là. Les députés prêteront serment avant de commencer leurs travaux, puis procéderont à l'élection du président et des vice-présidents. Le nombre de vice-présidents sera déterminé par les délibérations et les résolutions du Parlement.

Conformément à la Constitution thaïlandaise en vigueur, l'Assemblée nationale est un parlement bicaméral composé de la Chambre des représentants (500 sièges) et du Sénat (200 sièges).

La Chambre des représentants siège pour un mandat de quatre ans et détient des pouvoirs essentiels, notamment l'élection du Premier ministre, l'élaboration et l'adoption des lois, la supervision des opérations gouvernementales et l'approbation du budget national. Le président de la Chambre des représentants est également président de l'Assemblée nationale.

Le Sénat siège pour un mandat de cinq ans et est habilité à approuver ou à rejeter les lois, à modifier la Constitution, à entériner la participation à des traités internationaux ou à des déclarations de guerre, et à nommer les membres des principaux organes indépendants tels que la Cour constitutionnelle, la Commission électorale, la Commission nationale anticorruption et la Cour des comptes.

VNA/CVN