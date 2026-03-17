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International / Politique
Israël dit avoir tué le haut dirigeant de la sécurité iranienne et le commandant du Bassidj

L'armée israélienne a déclaré mardi 17 mars avoir mené des frappes aériennes de précision à Téhéran, tuant Gholamréza Soleimani, commandant de la la milice iranienne du Bassidj, et Ali Larijani, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien.

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Le chef de la sécurité iranienne Ali Larijani.
Photo : AFP/VNA/CVN

M. Larijani est considéré comme un décideur clé en Iran après la mort du guide suprême Ali Khamenei le 28 février.

Citant des sources sécuritaires, la chaîne de télévision publique israélienne Kan TV News et d'autres médias ont rapporté que les frappes avaient également visé Akram al-Ajouri, chef de la branche militaire du groupe Jihad islamique, qui aurait été tué.

Xinhua/VNA/CVN

#Israël #sécurité #Iran #Bassidj #Ali Larijani

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