Les revenus des cinq principales plateformes de commerce électronique augmentent de 79%

Le marché du commerce électronique au Vietnam a été robuste au premier trimestre de cette année, avec des revenus totaux des cinq principales plateformes, dont Shopee, TikTok Shop, Lazada, Tiki et Sendo, atteignant plus de 71.000 milliards de dôngs (2,79 milliards d'USD), soit une augmentation de 79% par rapport à la même période de l'année dernière, selon un récent rapport de Metric.

Le rapport souligne que plus de 766 millions d'articles ont été vendus sur ces plateformes au premier trimestre, soit une hausse de 83%. Près de 511.000 magasins ont enregistré des commandes, en hausse de 9%. Le nombre de vendeurs sur les plateformes de commerce électronique a également augmenté de 9,22%.

La beauté, la maison et la mode féminine comptent parmi les principaux secteurs en termes de revenus et de volume de ventes sur les plateformes de commerce électronique.

L'industrie de la beauté a réalisé un chiffre d'affaires de 11,25 billions de dôngs, soutenu par des programmes de promotion par rapport aux magasins hors ligne.

Notamment, les appareils électroménagers, les téléphones – tablettes et la mode masculine ont connu une percée en termes de revenus avec un taux de croissance de plus de 146% et un volume de 370%.

"Outre la reprise économique, les entreprises sont de plus en plus confiantes dans le développement du marché de la vente au détail en ligne. Le commerce électronique sera indispensable si les vendeurs souhaitent toucher un grand nombre de clients", a déclaré Pham Bao Trung, directeur commercial de Metric.

Le rapport souligne que Hanoï et Hô Chi Minh-Ville sont en tête en termes de revenus et de volume, représentant 70%. Cependant, le e-commerce n’est plus le terrain de jeu des vendeurs des grandes villes mais s’étend aux localités.

Metric prédit que les ventes du commerce électronique continueraient d'être robustes au deuxième trimestre de cette année, avec des revenus atteignant environ 85.000 milliards de dôngs et plus de 882 millions d'articles à vendre.

Pham Bao Trung a déclaré que les développements géopolitiques affectaient les chaînes d'approvisionnement, tandis que l'expansion des vendeurs étrangers et les changements de politique de certaines plateformes de commerce électronique constitueraient des défis majeurs pour les vendeurs en 2024.

