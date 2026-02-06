Têt : la culture de Hung Yên présentée au Musée d’ethnographie du Vietnam

Afin de présenter les valeurs emblématiques du Nouvel An lunaire (Têt) du Cheval et de créer un espace d’expériences vivantes pour le public, le Musée d’ethnographie du Vietnam a organisé vendredi 6 février au matin le programme de découverte du Têt d’antan ayant pour thème "Les couleurs culturelles de Hung Yên". Il a réuni de nombreux artisans et d’artistes folkloriques venus de la province septentrionale de Hung Yên et de Hanoï.

L’événement est l’occasion d’échanger et de découvrir des pratiques culturelles populaires emblématiques à travers différentes activités, notamment : l’érection du cây nêu du Têt - rituel traditionnel destiné à chasser les mauvais esprits et à prier pour la paix et la chance durant la nouvelle année ; la représentation de la danse Bông - danse folklorique originale associée aux pratiques cultuelles et aux fêtes traditionnelles du Delta du fleuve Rouge ; le chant trống quân de Da Trach - chant populaire vietnamien alterné sous forme de dialogue chanté entre groupes d’hommes et de femmes, accompagnée d’un rythme marqué par un tambour rudimentaire.

À travers ces échanges, démonstrations et discussions directes, les visiteurs pourront mieux comprendre la signification et les valeurs culturelles de ces pratiques dans la vie contemporaine.

Chercher à comprendre les valeurs traditionnelles

Le programme propose un espace d’expériences variées avec de nombreuses activités populaires du Têt traditionnel, telles que la calligraphie, le modelage de tò he (figurines en pâte de riz gluant colorées), la mise en couleur des peintures des 12 signes du zodiaque, l’impression d’estampes Đông Hô et la confection de bánh chung (gâteau de riz gluant, farci de haricot mungo et de viande de porc).

Ces activités permettent aux visiteurs, en particulier aux enfants, de mieux comprendre les valeurs esthétiques, les savoir-faire artisanaux et les connaissances populaires, mais contribuent aussi à nourrir l’attachement à la culture traditionnelle et à créer des moments de retrouvailles et de cohésion familiale au début de l’année lunaire.

"C’est la première fois que je participe au programme de découverte du Têt au Musée d’ethnographie du Vietnam. C’est très intéressant de pouvoir confectionner un bánh chung et jouer à des jeux traditionnels. J’aime beaucoup le Têt, période à laquelle je voyage en famille, rend visite aux grands-parents et reçoit des li xi (étrennes glissées dans de petites enveloppes rouges)", explique Chu Khanh Linh, âgée de 9 ans et domiciliée à Hanoï.

L’espace des jeux populaires constitue un point d’orgue qui attire un grand nombre de participants avec diverses activités reflétant l’identité culturelle des ethnies vietnamiennes, telles que le tir à la corde, l’attrape canards, le roulage de pamplemousse, le lancer de pao (balle d’ethnies minoritaires du Nord) ou la poussée de bâton.

Ces jeux ne créent pas seulement une atmosphère de printemps joyeuse et animée mais permettent aussi au public de mieux comprendre la vie quotidienne, l’esprit communautaire et la richesse culturelle des peuples du Vietnam.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN