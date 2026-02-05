Entrée gratuite à la citadelle de la dynastie des Hô et au site archéologique de Lam Kinh pendant le Têt

Le comité de gestion de la citadelle de la dynastie des Hô, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, et des principaux vestiges historiques de la province de Thanh Hoa (Centre), a annoncé l'entrée gratuite à la citadelle et au site archéologique national de Lam Kinh, ainsi qu'à un programme d'activités culturelles et artistiques pour les habitants et les visiteurs pendant le Nouvel An lunaire (Têt).

L'entrée sera gratuite à la citadelle du 12 au 17 février 2026 (du 25e jour du 12e mois lunaire au 1er jour de l'année du Cheval). Par ailleurs, l'entrée au site historique national exceptionnel de Lam Kinh sera gratuite du 16 au 19 février 2026 (du 29e jour du 12e mois lunaire au 3e jour de l'année du Cheval).

À la citadelle de la dynastie des Hô, les temps forts comprendront une exposition de photos intitulée "La citadelle de la dynastie des Hô – Valeur universelle exceptionnelle", une exposition de fleurs printanières et de bonsaïs sur le thème "Fleurs printanières de l'ancienne capitale", et une reconstitution d'un espace traditionnel pour le Têt sous le thème "Le Têt d'antan à l'ancienne citadelle". Une série de programmes éducatifs sur le patrimoine et d'activités culturelles traditionnelles seront également proposés.

Les visiteurs de la citadelle pourront participer à des événements cérémoniels et culturels, tels que l'érection du mât de bambou du Nouvel An, le lâcher rituel de carpes en l'honneur des dieux du Foyer dans l'enceinte royale, des festivals de calligraphie proposant des caractères de bon augure pour la nouvelle année, et des spectacles artistiques.

À noter que toutes les visites guidées de la citadelle seront gratuites pendant cette période, de même que l'accès aux expositions thématiques, aux espaces culturels et aux circuits patrimoniaux mettant en valeur les atouts exceptionnels du site et le patrimoine historique de Tây Dô.

Au site historique national de Lam Kinh, les activités comprendront des expositions de photos illustrant son importance historique et culturelle, un festival de calligraphie printanier, la cérémonie d'ouverture du temple dédié au roi Lê Thai Tô le quatrième jour du premier mois lunaire, et la Fête du Printemps au temple du prince Lê Lai le huitième jour du Nouvel An lunaire.

La décision d’ouvrir gratuitement au public la citadelle de la dynastie des Hô et le site archéologique de Lam Kinh offre aux habitants comme aux visiteurs l’occasion de profiter des sorties printanières tout en contribuant à la mise en valeur des richesses historiques et culturelles emblématiques de la province de Thanh Hoa à l’occasion du Nouvel An lunaire.

La citadelle de la dynastie des Hô (en vietnamien : Thành nhà Hô ; appelée également citadelle Tây Dô ou Tây Giai) est une ancienne cité impériale située au centre de la province de Thanh Hoa (Centre).

L’ouvrage se trouve dans un paysage d’une grande beauté, sur un axe reliant les montagnes de Tuong Son et de Dôn Son, dans une plaine entre les fleuves Ma et Buoi. Couvrant une superficie de 155,5 ha, entourée d’une zone tampon de 4.923 ha, la citadelle de la dynastie des Hô était, à la fin du XIVe - début du XVe siècle, le centre politique, économique, culturel et social du pays.

Il s’agit de la plus grande et de la plus originale citadelle en pierre de toute l’Asie du Sud-Est, laquelle est, de surcroît, l’une des mieux conservées de toute l’Asie. Elle est entrée au patrimoine mondial en 2011. Ce site, construit en 1397 selon les principes du feng shui (géomancie), témoigne de l’épanouissement du néoconfucianisme dans le Vietnam de la fin du XIVe siècle et de sa diffusion dans d’autres parties d’Extrême-Orient.

Selon la légende, la citadelle des Hô aurait été construite en seulement trois mois. Tous ses murs et ses quatre portes principales sont en pierres de taille s’imbriquant étroitement, sans mortier ni liant d’aucune sorte. En moyenne, chaque bloc fait 1,5m de long (certains atteignent 6m) et pèse 24 tonnes.

