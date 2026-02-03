Le président du Conseil européen Antonio Costa à la découverte des saveurs vietnamiennes

En visite officielle au Vietnam, le président du Conseil européen Antonio Costa a profité de son séjour à Hanoï pour déguster plusieurs spécialités emblématiques de la cuisine locale, mêlant traditions populaires et mise en scène contemporaine.

Photo : CTV/CVN

En déplacement officiel au Vietnam les 28 et 29 janvier, à l’invitation du président vietnamien Luong Cuong, Antonio Costa, président du Conseil européen, a réservé une place de choix à la découverte de la gastronomie hanoïenne.

Tradition et créativité culinaire

Le soir du 28 janvier, le dirigeant européen et une délégation de seize personnes ont dîné dans un restaurant de la rue Hàng Bè, au cœur du Vieux Quartier. Le groupe a choisi un menu baptisé "36 rues et corporations", clin d’œil à l’histoire commerçante de cette partie ancienne de la capitale. Au menu figuraient plusieurs plats emblématiques : bún riêu (soupe de vermicelles au crabe), chả cá (poisson grillé parfumé au curcuma et à l’aneth), bún chả (porc grillé servi avec vermicelles et herbes fraîches), nems frits et bánh cuốn (fines crêpes de riz farcies).

Selon des représentants du restaurant, Antonio Costa a manié les baguettes avec aisance et a commandé de la bière pour accompagner ces spécialités locales. Le chef avait par ailleurs apporté quelques touches créatives : le bún riêu était revisité avec des crevettes enveloppées de citronnelle, tandis que le chả cá était grillé au charbon de bois afin d’accentuer les arômes traditionnels de la cuisine de Hanoï.

Pour Nguyên Hoàng Yên, gérante du restaurant Madame Hiên à Hàng Bè, l’accueil de hauts dirigeants constitue une vitrine précieuse pour la gastronomie vietnamienne. Elle souligne que l’établissement est habitué à recevoir des personnalités internationales, parmi lesquelles un président français ou un ancien chef de gouvernement allemand.

Quatre tables avaient été disposées pour accueillir les seize membres de la délégation. À l’arrivée du cortège officiel, plusieurs clients ont reconnu Antonio Costa et l’ont salué ; celui-ci a répondu par des gestes amicaux. D’après la gérante, il s’est montré particulièrement enthousiaste à l’égard des plats servis.

Des saveurs locales assumées

Le lendemain, le 29 janvier à midi, Antonio Costa a poursuivi son parcours gastronomique dans un autre établissement réputé de la rue Lý Nam Đế. Malgré les propositions des services de sécurité et de la direction du restaurant de prévoir un espace plus isolé, il a choisi de déjeuner dans la salle du rez-de-chaussée, dans une atmosphère ouverte.

Photo : CTV/CVN

Le menu comprenait notamment une salade de liserons d’eau au bœuf croustillant à l’ail, une salade de poulet effiloché à la fleur de bananier et un assortiment de nems représentant les trois régions du Vietnam. D’autres plats étaient prévus, comme du poulet grillé à la citronnelle et aux feuilles de combava, du bœuf sauté accompagné de brioches frites et des crevettes caramélisées au poivre vert. Le président du Conseil européen a goûté les trois premières entrées avant de choisir lui-même d’autres mets à la carte.

Selon Nguyên Dinh Tuân Kiêt, gérant du restaurant Spices Villa à Lý Nam Đế, les clients internationaux notamment les responsables politiques privilégient généralement une cuisine vietnamienne authentique, sublimée par une présentation contemporaine.

Photo : CTV/CVN

À l’issue du repas, Antonio Costa aurait exprimé sa satisfaction quant aux saveurs découvertes. Il a pris le temps d’échanger avec le personnel d’accueil et a spécialement demandé à rencontrer le chef du restaurant Spices Villa pour le féliciter directement et poser pour des photos souvenirs.

Âgé de 64 ans, Antonio Costa a été Premier ministre du Portugal de 2015 à 2024 avant de prendre, en décembre 2024, la présidence du Conseil européen, l’organe qui définit les grandes orientations politiques de l’Union européenne. Sa visite au Vietnam marque la deuxième venue d’un président du Conseil européen dans le pays, après celle d’Herman Van Rompuy en 2012.

Thao Nguyên/CVN