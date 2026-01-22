Le programme "Happy Têt 2026" prévu en février à la Cité impériale de Thang Long

Placée sous le thème "Têt (Nouvel An lunaire) est le bonheur", l’édition 2026 du programme "Happy Têt" se déroulera du 6 au 10 février à la Cité impériale de Thang Long, à Hanoï.

L’événement promet de plonger les habitants, les voyageurs vietnamiens et les visiteurs internationaux dans la chaleur conviviale et la profonde signification du Nouvel An traditionnel vietnamien, a déclaré Nguyên Trân Quang, directeur adjoint du Service municipal du Tourisme, lors d’une conférence de presse tenue le 21 janvier.

S’étendant sur plus de 7.000 m², le site de l’événement sera artistiquement transformé en un tableau vivant de scènes emblématiques du Têt, inspirées de Hanoï et d’autres régions du pays. La grande cérémonie d’ouverture aura lieu dans la soirée du 6 février, avec des performances artistiques originales, un rituel officiel ainsi que des visites guidées d’espaces soigneusement aménagés, consacrés aux coutumes du Têt vietnamien, à sa gastronomie festive et à ses activités culturelles.

Une riche palette d’espaces immersifs attend les visiteurs. Le marché du printemps recréera l’effervescence des achats d’avant-Têt, avec ses nuées de fleurs de pêcher, de kumquat et d’abricotier, ses présents artistiquement disposés, son artisanat raffiné et ses produits issus directement des villages de métiers traditionnels du Vietnam.

Dans l’espace "Saveurs du Têt", le public pourra déguster la gastronomie hanoïenne et ses déclinaisons régionales, apprendre à confectionner des banh chung (gâteaux carrés de riz gluant), composer des plateaux festifs traditionnels et recevoir une calligraphie porte-bonheur pour la nouvelle année.

La zone "Convergence printanière" mettra en valeur les sites emblématiques de Hanoï, ses lieux patrimoniaux et ses festivals ancestraux, tout en proposant des rencontres avec des artisans locaux, notamment les céramiques de Bat Tràng, les laques de Ha Thaï, le tressage de bambou et de rotin de Phu Vinh, les peignes en corne de Thuy Ung et les figurines folkloriques de Xuân La.

Par ailleurs, des espaces consacrés aux jeux folkloriques et aux activités communautaires - tir à la corde, balançoire, lancer de còn, échecs humains ou modelage de figurines populaires - contribueront à instaurer une atmosphère printanière joyeuse et animée.

L’événement intégrera également des innovations numériques, telles que des diffusions en direct, l’enregistrement en ligne, des expériences de réalité virtuelle à 360° et des explorations guidées par l’IA des traditions du Têt et de Hanoï, offrant ainsi de nouvelles formes de découverte du patrimoine et stimulant l’interactivité, notamment auprès des jeunes visiteurs.

En partenariat avec le Centre de conservation du patrimoine Thang Long - Hanoï, le département organisera une reconstitution de la cérémonie traditionnelle d'érection de la perche rituelle nêu, l'un des rituels les plus symboliques du Têt.

D'autres activités passionnantes seront proposées lors d'ateliers : préparation de fruits confits, confection de rouleaux de porc traditionnels, initiation à la calligraphie et découverte des coutumes familiales du Têt.

