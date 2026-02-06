Foire du Printemps 2026

La numérisation 3D met en valeur la culture et les spécialités de Son La

La province de Son La a choisi la numérisation 3D pour présenter ses produits locaux et son patrimoine culturel à la Foire du Printemps 2026, organisée à Hanoï.

>> Foire du Printemps 2026 : l'empreinte de la transformation numérique

>> La Foire du Printemps 2026 : Hô Chi Minh-Ville met en valeur son potentiel économique et culturel

>> Foire du Printemps 2026 : repositionner les moteurs de la croissance

Grâce à cette technologie innovante, les visiteurs peuvent explorer en profondeur la culture et les spécialités uniques de cette région Nord-Ouest en scannant simplement un QR code, explique Tran Ngoc Quynh Anh, cheffe du Bureau du Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de Son La.

Photo : VNA/CVN

Le centre propose également, sur le site de la Foire, des liens numériques présentant les entreprises locales et les produits thématiques, permettant ainsi aux visiteurs d'accéder facilement à l'information pendant leur visite.

Selon le responsable, la région présente une large gamme de produits, notamment des produits OCOP (One Commune One Product ou A chaque commune son produit) et des fruits frais, ainsi qu'un espace culturel dédié à la culture ethnique Hmong de Son La. Toutes les présentations reflètent ce thème et sont mises en valeur par des fleurs printanières emblématiques telles que le pêcher sauvage, la moutarde et les fleurs de poirier.

Le décor du stand évoque également ces fleurs symboliques de Son La, créant une atmosphère immersive et festive typique de la région.

Par ailleurs, des spectacles vivants sont proposés quotidiennement par des troupes artistiques locales : danses ethniques traditionnelles, danses du bambou, chants folkloriques, ainsi que des jeux populaires printaniers comme le lancer de Con et de Pao, qui ravissent petits et grands.

Quynh Anh a déclaré que malgré le développement du commerce électronique et des réseaux sociaux, les foires physiques conservent toute leur importance.

Elles permettent aux consommateurs - en particulier aux acheteurs d’âge moyen - de découvrir, toucher, goûter et choisir directement les produits, offrant ainsi une expérience d’achat complète et sensorielle pour le Têt, en un seul lieu.

Elle a exprimé l'espoir que la foire contribuerait à dynamiser les ventes tout en promouvant la culture et les attraits touristiques uniques de Son La, générant ainsi des retombées économiques importantes.

VNA/CVN