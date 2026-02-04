Ao Dai Fashion Week London : l'"áo dài" sur les catwalks de Londres fin 2026

La Semaine de l’" áo dài " London 2026 (Ao Dai Fashion Week London 2026) se tiendra du 19 au 21 septembre 2026 à Londres, en marge de la prestigieuse London Fashion Week. Pour la première fois, l’" áo dài " - vêtement traditionnel et symbole culturel emblématique du Vietnam - sera présenté sur une grande scène internationale à travers les collections de créateurs vietnamiens, ont annoncé les organisateurs lors d’une conférence de presse tenue mardi 3 février à Hanoï.

Photo : BTC/CVN

Placée sous le thème évocateur ''A Runway of Heritage, A Future of Style'' (Un podium du patrimoine, un avenir de style), cette initiative ambitionne de promouvoir l’"áo dài" comme un élément vivant du patrimoine vietnamien, tout en construisant un écosystème reliant culture, communauté, créativité et commerce entre le Vietnam et le monde.

Bénéficiant du patronage de l’ambassade du Vietnam au Royaume-Uni et du soutien de nombreuses organisations vietnamiennes, britanniques et européennes, notamment le Comité d'État chargé des Vietnamiens à l'étranger, l’événement est considéré comme une initiative diplomatique culturelle d’envergure. Il réunira des créateurs, artisans, artistes, experts en communication, membres de la diaspora vietnamienne en Europe et partenaires internationaux.

Le programme comprendra des défilés de l'"áo dài" de stylistes vietnamiens renommés, des parades dans des lieux emblématiques de Londres, ainsi que des expositions d’artisanat traditionnel et de produits culturels vietnamiens. Une présentation de la gastronomie vietnamienne viendra compléter cette expérience immersive.

VNA/CVN