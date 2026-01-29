Le Têt du Cheval donne le ton à la croissance du tourisme vietnamien

Annoncée bien à l’avance, la fête du Nouvel An lunaire (Têt) 2026, d’une durée de neuf jours, dynamise le marché du tourisme. Les premiers signes d’une forte reprise des voyages intérieurs et internationaux laissent présager une croissance soutenue tout au long de l’année.

Le tourisme intérieur témoigne d’une plus grande autonomie des voyageurs, qui conçoivent de plus en plus leurs propres itinéraires, choisissent des périodes de voyage flexibles et privilégient les formules vol + hôtel adaptées à leurs besoins. Plusieurs voyages organisés à l’étranger affichent déjà complet, confirmant les signaux positifs de ce début d’année et prévoyant une croissance touristique soutenue en 2026.

À environ trois semaines du Têt, le marché du tourisme intérieur est devenu nettement plus dynamique. Les données issues des recherches en ligne et des réseaux sociaux indiquent une forte hausse de l’intérêt, notamment pour les destinations offrant un climat agréable, des infrastructures touristiques développées et un attrait pour les familles.

À l’approche des fêtes, Phu Quôc dominait les recherches, suivie de Dà Nang, Nha Trang, Hô Chi Minh-Ville et Dà Lat. Côn Dao s’est notamment distinguée cette année comme une destination attirant un nombre croissant de visiteurs, grâce à son cadre paisible et à la richesse de son patrimoine culturel et spirituel.

Pendant le Têt, les destinations populaires telles que Dà Lat, Phu Quôc, Nha Trang, Phan Thiêt, Sa Pa, Môc Châu et la baie de Ha Long devraient continuer d’attirer de nombreux touristes. Après le Têt, la demande devrait s’orienter vers des voyages plus courts, axés sur l’expérience et une immersion culturelle et spirituelle plus marquée.

Selon Pham Thi Anh Nguyêt, directrice de SeA Travel, les tendances actuelles du tourisme intérieur témoignent d’une planification plus proactive de la part des voyageurs, avec des itinéraires personnalisés en fonction de leurs préférences et de leurs disponibilités. Elle a d’ailleurs constaté que de nombreux voyages organisés affichaient complet bien avant les fêtes.

Le directeur des ventes de la succursale hanoïenne de Hava Travel, Nguyên Van Tu, a indiqué que les circuits le long de l’itinéraire Hanoï - Ninh Binh - Ha Long - Sa Pa, d’une durée de trois à cinq jours et proposés à un prix d’environ 3,5 à 5,5 millions de dôngs (134 à 211 dollars) par personne, figurent parmi les options les plus prisées. Par ailleurs, les circuits terrestres à Dà Nang - Huê - Hôi An, d’une durée de quatre jours et trois nuits et coûtant environ 4 millions de dôngs par personne, ont également enregistré une demande stable grâce à leurs itinéraires concis et à leurs prix raisonnables.

Un représentant de Vietluxtour a rapporté que la demande de voyages pour le Nouvel An lunaire 2026 a augmenté d’environ 15 à 20% par rapport à l’année précédente. Cependant, cette croissance n’a pas été excessive en termes de volume, mais plutôt axée sur une amélioration de la qualité. Les circuits aériens de la compagnie vers Hanoï et Dà Nang affichent complet, et il reste quelques places disponibles pour les circuits terrestres vers Dà Lat, Phan Thiêt, Nha Trang et les destinations du delta du Mékong.

Selon les retours des agences de voyages, le marché du tourisme intérieur pendant le Nouvel An lunaire 2026 affiche non seulement une forte demande, mais se caractérise également par une évolution notable du comportement des consommateurs : les voyageurs planifient de plus en plus leurs voyages à l’avance et accordent une importance accrue aux expériences proposées et à la qualité des services.

Les longues vacances ont également stimulé la demande de voyages à l’étranger en Asie, la Chine se distinguant par la diversité de ses destinations, la flexibilité de ses itinéraires et ses prix compétitifs. Dans le segment le plus abordable, les courts séjours à Nanning, Guilin et Yangshuo, d’une durée de deux à quatre jours et dont le prix varie entre 3,5 et 7 millions de dôngs par personne, sont très prisés des voyageurs individuels et des familles souhaitant des vacances alliant détente et découvertes printanières. Les segments moyen et haut de gamme, quant à eux, privilégient les circuits avec vols directs, itinéraires plus longs et formules tout compris.

Le Japon et la République de Corée restent parmi les destinations les plus populaires auprès des voyageurs vietnamiens pour le Têt 2026. Les agences de voyages ont constaté que les procédures de visa de groupe pour la Chine, le Japon et la République de Corée sont devenues relativement simples et abordables, avec des taux d’approbation élevés. Conjugués à des taux de change favorables, ces facteurs incitent les voyageurs à opter pour des itinéraires combinant visites, shopping et expériences culinaires, optimisant ainsi le rapport qualité-prix du voyage.

Parallèlement, Singapour, la Thaïlande et la Malaisie restent des destinations prisées grâce à l’exemption de visa, la proximité des destinations, la fréquence des vols et la durée réduite des séjours.

